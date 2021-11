Per Atari il gaming potrebbe essere il futuro della blockchain

Maxime Bucaille, Product Manager presso il produttore di videogiochi Atari, ha parlato in un recente panel, spiegando che Atari, una volta la più grande società di giochi del mondo, si è concentrata sulla blockchain dall’inizio del 2020, principalmente su “istruzione” e “investimenti”. Tuttavia, ha aggiunto che l’azienda sta ora “sviluppando un prodotto metaverso” che dovrebbe essere “online nel secondo trimestre” dell’anno finanziario 2022.

Durante lo stesso panel, Robbie Cochrane, co-fondatore e COO di ChainGuardians, una piattaforma metaverse e non fungibile (NFT) ispirata alla fantascienza, ha affermato che la mossa di Atari “mostra il potere dell’interoperabilità”, un fattore che ha affermato “non esiste” al di fuori del campo blockchain.

L’evento è stato presieduto da Ethan Ng, co-fondatore e CEO di WonderHero, che ha affermato che c’è ancora più potenziale di crescita nel campo in quanto “anche i non giocatori possono essere coinvolti” nel gioco blockchain. Cochrane e Bucaille concordano comunque sul fatto che quando si tratta di game-fi, l’industria ha ancora molti fiumi da attraversare.

Photo credit - depositphotos.com

Game-fi si riferisce al fenomeno per cui i giocatori possono, in effetti, monetizzare il loro gameplay o guadagnare token giocando. I primi pionieri del game-fi includono titoli di gioco play-to-earn come Axie Infinity di Sky Mavis, che consente ai suoi giocatori di accumulare criptoasset guadagnando in-game, oltre a creare e vendere NFT. Molti si sono affrettati a chiamare game-fi il prossimo grande motore di crescita nello spazio crittografico, ma sia Cochrane che Bucaille hanno dichiarato che il play-to-earn è ancora nella sua fase iniziale, nonostante la crescita alle stelle di Axie Infinity.

Sia lui che Bucaille concordano sul fatto che i problemi potrebbero verificarsi quando Axie Infinity raggiungerà il “picco” di crescita, o se la sua utenza inizierà a stabilizzarsi o addirittura a diminuire. Al contrario, Cochrane ha dichiarato che la sua azienda non ha ancora attivato la sua economia play-to-earn completa, aggiungendo che altri nello spazio avevano dovuto “spegnere” le proprie funzioni play-to-earn dopo un mese per un’ulteriore messa a punto.

I partecipanti hanno anche detto la loro sul futuro del metaverso. Cochrane ha sottolineato l’importanza del fatto che le IP di gioco tradizionali (detentori di proprietà intellettuale) “stanno entrando nel metaverso e nelle economie decentralizzate”. Ha fatto l’ esempio delle partnership di Dencentraland con marchi come Southeby’s e Coca Cola.