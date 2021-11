Per Binance dogecoin dimostrerebbe il potenziale del decentramento

Dogecoin era una sorta di anomalia quando ha iniziato a guadagnare trazione sul mercato. Ha cambiato il modo in cui il mercato delle criptovalute vede e percepisce il valore di un bene nonostante l’utilità che può o non può avere. La risorsa digitale è stata spinta in avanti solo dai meme e dall’amore della community. Ma in meno di un anno, l’asset è diventato una delle criptovalute più preziose sul mercato.

Da allora gli sviluppatori di dogecoin hanno cercato di introdurre casi d’uso per la crittografia. Il suo uso come metodo di pagamento gli ha dato un’utilità in qualche modo convincente nello spazio. Tuttavia, questo non cambia ancora il fatto che al suo interno, dogecoin non è stato creato per fare nulla oltre ad essere uno scherzo, e questo, afferma Changpeng Zhao, CEO di Binance, dimostra tutto il potenziale del decentramento.

Dogecoin ha fluttuato selvaggiamente in passato, ma la moneta meme era cresciuta fino al punto in cui non era più volatile come una volta. Inoltre, ha perseverato nel mercato. Attraverso crolli e cali di mercato, Dogecoin ha resistito. Il suo successo ha portato alla creazione di altre monete meme di successo come Shiba Inu e Folk Inu. Perché sono preziosi? Perché il loro valore è determinato dalle persone.

“Se un numero abbastanza grande di persone nella comunità lo apprezza perché è carino perché gli piace il meme, allora ha valore”, ha sottolineato Zhao. Il CEO ha aggiunto che un bene ha bisogno solo di un’altra persona che è disposta a comprarlo per essere prezioso e poiché le persone sono disposte ad acquistare monete meme, allora sono preziose.