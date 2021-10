Per Bloomberg ethereum potrà raggiungere quota 5000 dollari

L’esperto di Bloomberg sulle materie prime, Mike McGlone, ritiene che la seconda blockchain più grande del mondo, ethereum, sia al centro della digitalizzazione della finanza e del denaro e questa è la base su cui avverrà un ulteriore aumento dei prezzi dell’ETH, secondo lui. McGlone ritiene che Ether sia dunque sulla buona strada per raggiungere i 5000 dollari.

Per quanto riguarda Bitcoin, si è riferito ad esso come una merce, la cui offerta è in declino ma la domanda sta aumentando notevolmente. Già una settimana fa, del resto, ethereum ha raggiunto un nuovo massimo storico al livello di 4.366 dollari, ma da allora è nuovamente sceso, attestandosi al momento a circa 4020 dollari.

Secondo i dati condivisi dal fornitore di analisi Glassnode, l’importo totale di ETH bloccato nei contratti di deposito ethereum 2.0 ha raggiunto un nuovo massimo 34.337.442.751,90 di dollari, equivalenti a 8.539.419,84 monete ETH. Infine, il deflusso di Ether dagli scambi crittografici centralizzati è salito a un massimo di un mese, per un totale di 43.969.077 di dollari.