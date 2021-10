Per Elon Musk dogecoin è la criptovaluta del popolo

Il CEO di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha rivelato domenica scorsa il vero motivo per cui ha iniziato a sostenere dogecoin. Secondo quanto spiegato dallo stesso Musk infatti avrebbe notato che molte persone con cui parla in entrambe le sue società possiedono la criptovaluta meme. Rispondendo a un tweet del titolare di dogecoin Glauber Contessoto, che ha affermato che l’appello per doge è reale, facendo riferimento a un sondaggio che ha rilevato che circa un terzo dei detentori di criptovalute statunitensi possiede la criptovaluta meme, Musk ha scritto: “Molte persone con cui ho parlato sulle linee di produzione di Tesla o sulla costruzione di razzi a SpaceX possiedono doge. Non sono esperti finanziari o tecnologi della Silicon Valley. Ecco perché ho deciso di sostenere doge: sembrava la criptovaluta del popolo”.

La comunità doge ha accolto con favore il commento e il supporto di Musk. “La maggior parte di noi non proviene da ambienti privilegiati e onestamente non può relazionarsi con gli esperti della Silicon Valley”, ha risposto Contessoto. “Vogliamo solo credere in una criptovaluta che ci rappresenti tutti. Dogecoin è il piccolo ragazzo personificato in cripto, motivo per cui lo adoriamo. Apprezziamo il tuo supporto, Elon”.

Un sondaggio del portale di confronto dei prezzi Finder mostra che più persone negli Stati Uniti possiedono dogecoin che in qualsiasi altro Paese. L’indagine afferma: “Dogecoin vede la sua più alta adozione negli Stati Uniti con il 30,6% dei proprietari di criptovalute che afferma di possedere dogecoin. Questo è 1,6 volte il tasso di adozione medio globale del 19,2%”.

Attualmente il prezzo di dogecoin è aumentato dell’11,31% nell’ultima settimana, con doge stabile a 0,2664 dollari, sulla base dei dati di Bitcoin.com Markets. Musk in precedenza aveva già rivelato di possedere personalmente tre criptovalute: bitcoin, ether e dogecoin. Domenica, ha twittato diversi importanti miglioramenti dogecoin e ha confermato di non possedere alcun token shiba inu. Ad agosto, il capo di Tesla ha concordato con la star di Shark Tank Mark Cuban che dogecoin è la cripto “più forte” per i pagamenti.