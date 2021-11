Per gli analisti Solana potrebbe raggiungere quota 5.000 dollari nel 2030

Il sito web di comparazione prodotti Finder ha pubblicato i risultati di un sondaggio effettuato tra 50 esperti di criptovalute del fintech e del mondo cripto, a cui è stato chiesto quale potrebbe essere secondo loro il valore dell’asset alla fine dell’anno, entro il 2025, e quale il suo prezzo entro il prossimo decennio.

Uno dei relatori, Joshua Fraser, co-fondatore di Origin Protocol, ha previsto che il prezzo di Solana entro la fine dell’anno sarebbe stato di 250 dollari e che l’asset alla fine sarebbe diventato un valido concorrente e un’alternativa al secondo più grande asset crittografico per capitalizzazione di mercato, Ethereum. Nelle sue parole, “Solana sarà l’alternativa più importante a Ethereum ed Ethereum layer 2 nell’hosting DeFi. Questo è un mercato enorme da catturare e il prezzo SOL potrebbe riflettere questo”.

Un altro panelist, Gavin Smith, socio accomandatario di Panxora Crypto, ha confermato la previsione di Fraser secondo cui il suo valore avrebbe concluso l’anno a 250 dollari. È interessante notare che Solana, nelle ultime 24 ore, ha visto il suo prezzo raggiungere il massimo della previsione di 250 dollari e ci sono indicazioni che il valore dell’asset potrebbe superare tale importo prima della fine dell’anno.

Su quale sarebbe il prezzo dell’asset entro il 2025, i relatori di Finder sembrano concordare sul fatto che il valore dell’asset possa superare la soglia dei 1000 dollari per essere scambiato a circa 1.178 dollari, raggiungendo poi i 5.000 dollari o più entro la fine del 2030.

Tuttavia, i relatori hanno dichiarato che il recente attacco DDoS subito da Solana che ha portato la rete offline per un po ‘potrebbe rappresentare una sfida in futuro. Secondo il sondaggio, il 40% degli intervistati ritiene che questo potrebbe essere un problema per la rete in futuro con Jonathon Miller, amministratore delegato di Kraken Australia, che ha affermato che “la fiducia nelle blockchain L1 è fondamentale e SOL non ha quel grado di fiducia”.