Per Goldman Sachs la blockchain è cruciale per lo sviluppo di metaverso e Web 3

La tecnologia blockchain è l’unica tecnologia in grado di “identificare in modo univoco qualsiasi oggetto virtuale indipendente da un’autorità centrale” e questa capacità di identificare e tracciare la proprietà sarà cruciale per il funzionamento del metaverso, hanno scritto gli analisti guidati da Rod Hall in una nota pubblicata il 14 dicembre.

Per il Web 3, la blockchain consente la “parziale eliminazione del controllo centralizzato”, afferma la nota. In futuro gli utenti saranno in grado di accedere senza la necessità di una terza parte, come Meta, Google o Apple, ha aggiunto la nota.

Web 3 è la terza generazione di servizi Internet che sono stati resi possibili da reti decentralizzate. Gli analisti di Goldman ritengono che la criptovaluta sia solo l’inizio per la blockchain. Dal 2017, la blockchain si è diffusa dal settore bancario ad applicazioni più distribuite su più verticali, come la comunicazione, i media e la produzione, hanno osservato.

Photo credit - depositphotos.com

La banca di Wall Street vede la blockchain come una delle tendenze tecnologiche più dirompenti apparse da quando TCP / IP e HML “hanno inaugurato Internet nel 1990”. “Le implicazioni per gli investimenti sono difficili da prevedere in questo frangente, ma le aziende che dipendono dal controllo centralizzato dell’identità degli utenti, probabilmente troveranno i loro modelli di business sfidati dall’adozione della blockchain”, ha aggiunto il rapporto.

Il metaverso è un mondo digitale immersivo creato dalla combinazione di realtà virtuale, realtà aumentata e internet. Una delle più grandi approvazioni per il metaverso è arrivata all’inizio di quest’anno, quando il gigante dei social media Facebook ha deciso di rinominarsi in Meta, come segno del suo focus futuro. Meta (ex Facebook) ha anche annunciato che stava pianificando di assumere 10.000 dipendenti nell’Unione Europea per sviluppare il suo metaverso.