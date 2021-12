Per il CEO di FTX i miliardari dovrebbero essere tassati di più

All’inizio di quest’anno, il governo degli Stati Uniti ha preso in considerazione l’imposizione di una nuova regola fiscale. Una mossa che suona bene sulla carta per alcuni: curare l’economia chiusa e portare nuovi fondi al Tesoro, che in seguito le autorità potrebbero ridistribuire per il bene pubblico.

La legislazione si rivolge principalmente agli individui più ricchi. Se il disegno di legge diventasse ufficiale, significherebbe che i miliardari americani, che sono più di 600, dovranno pagare una percentuale aggiuntiva.

In una recente intervista per la CNN, Sam Bankman-Fried, fondatore della sede di trading di criptovaluta FTX e uno dei miliardari statunitensi, ha dichiarato di essere un sostenitore di questa idea. Nonostante abbia ammesso di non essere un esperto del settore, ha affermato che riscuotere più tasse da persone come lui sembra “totalmente ragionevole”.

In un’altra nota, il 29enne, noto come il miliardario più ricco sotto i 30 anni, ha affermato che prendere parte a enti di beneficenza è più importante della tassazione. Ha promesso di distribuire “quasi tutto” ciò che accumula nel corso della sua vita per le cause di donazione. Questi includono la lotta contro la povertà, la preparazione alla pandemia e i progetti legati al riscaldamento globale. “Spetta a noi restituire non solo per il nostro bene e non per la nostra reputazione. È importante restituire per aiutare il mondo”, ha sottolineato il top executive.