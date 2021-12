Per il presidente di El Salvador stampare dollari peggiora l’inflazione

Tramite un tweet, il presidente Bukele di El Salvador ha osservato che la Federal Reserve dovrebbe smettere di stampare altro denaro, poiché i suoi sforzi per combattere l’inflazione in rapida escalation, con più iniezione di liquidità, si stanno dimostrando contro-efficaci. Il presidente della Fed, Jerome Powell, aveva infatti suggerito, in un’apparizione davanti a una commissione del Senato, che era tempo di ritenere gli effetti dell’inflazione sull’economia del Paese come “transitori”. Powell ha promesso che la Fed impiegherà tutti gli strumenti necessari per combattere le pressioni inflazionistiche, che ha osservato “si protrarranno fino al prossimo anno”.

Powell ha anche suggerito la possibilità di aumentare i tassi di interesse o addirittura di porre fine al programma di acquisto di obbligazioni della Fed. Tuttavia, il presidente Bukele ha suggerito una soluzione alla “malattia della stampa di denaro”, cioè il bitcoin, presentata anche da diversi sostenitori della moneta digitale, tra cui Tyler Winklevoss, il co-fondatore di Gemini.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

Bitcoin è stato a lungo propagandato come copertura contro gli effetti dell’inflazione e questo è uno dei motivi per cui diversi investitori individuali e istituzionali stanno piazzando enormi scommesse sull’asset crittografico. Robert Kiyosaki, l’autore best-seller del popolare libro di alfabetizzazione finanziaria, Rich Dad Poor Dad, aveva persino esortato il suo pubblico ad adottare bitcoin, che ha descritto come il denaro della gente.