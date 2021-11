Per JPMorgan ethereum ha più potenziale di crescita di bitcoin

In un recente rapporto, gli analisti di JPMorgan hanno notato che l’aumento dei tassi di interesse potrebbe mettere sotto pressione il prezzo del bitcoin, proprio come tradizionalmente accade per l’oro e che quindi ethereum, la seconda più importante criptovaluta mondiale, potrebbe alla lunga avere un potenziale di crescita maggiore di bitcoin. Il prezzo di bitcoin è esploso negli ultimi anni, in un mondo in cui i tassi di interesse ultra-bassi e l’acquisto massiccio di obbligazioni sono stati la norma. Ciò ha inondato i mercati di liquidità e ha portato molti a credere che ora si stiano surriscaldando. Poiché bitcoin è una copertura contro l’inflazione causata da queste politiche, il suo prezzo è aumentato man mano che più investitori cercano rifugio.

Tuttavia, il rapporto sottolinea che le banche centrali stanno ora riducendo le loro follie di acquisto di obbligazioni per raffreddare l’inflazione in crescita, il che porterà a un aumento dei tassi di interesse e dei rendimenti obbligazionari. La Banca d’Inghilterra ha detto questo mese che “nei prossimi mesi” i tassi di interesse devono aumentare, mentre la Federal Reserve degli Stati Uniti ha tagliato i suoi acquisti mensili di obbligazioni.

Tenendo conto di ciò, gli analisti di JPMorgan hanno affermato che gli investitori potrebbero fare meglio a detenere ethereum, in quanto ha più usi del bitcoin e l’interesse per esso potrebbe rimanere più forte quando i tassi di interesse aumenteranno. La rete ethereum viene utilizzata per alimentare applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi) e vari mercati in cui i token non fungibili (NFT) sono sia coniati che scambiati.

Panigirtzoglou ha aggiunto che un aumento dei rendimenti obbligazionari e una normalizzazione della politica monetaria potrebbero mettere sotto pressione al ribasso il bitcoin, allo stesso modo in cui rendimenti reali più elevati hanno esercitato una pressione al ribasso sull’oro. Gli analisti hanno notato che ethereum potrebbe anche essere una scommessa migliore a lungo termine a causa della sua transizione da un algoritmo di mining Proof-of-Work (PoW) a un algoritmo Proof-of-Stake (PoS), che consentirà di avere un minore impatto ambientale.