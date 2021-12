Per l’investitore Matt Roszak gli USA necessitano di un piano d’azione per le criptovalute

Il presidente di Bloq, investitore blockchain e imprenditore, Matt Roszak, ha parlato brevemente dello stato delle cose nell’industria delle criptovalute in una recente intervista alla CNBC, affermando che c’è bisogno di un piano d’azione nazionale per le valute digitali.

Roszak ha osservato che è stato chiamato a parlare alla Camera cinque anni fa, nel 2016, e molti dei temi riguardavano l’innovazione, l’occupazione, gli investimenti e cose simili. Tuttavia, i membri del Congresso erano all’epoca affatto preparati riguardo all’industria e alle tecnologie delle criptovalute. Roszak pensa che le cose non sono ancora ottimali in questo senso, e c’è ancora molta strada da fare quando si tratta di educare i membri del Congresso su cripto, blockchain, il loro potenziale, rischi e opportunità.

Roszak vede la crittografia come uno strumento importante che potrebbe migliorare significativamente la competitività americana, l’innovazione e anche aiutare a risolvere i problemi di Wall Street e oltre. Parlando di regolamentazione, ha affermato che ci sono numerose agenzie focalizzate su questo argomento in questo momento. Nel frattempo, tutto ciò di cui gli investitori hanno bisogno è chiarezza. Attualmente le agenzie, come la SEC, la CFTC, il Tesoro e altre, hanno tutte gruppi di lavoro dedicati alla questione.

Roszak ha osservato che ci sono amministratori delegati di importanti istituzioni come PayPal, Visa, Square, che si stanno tutti appoggiando alla crittografia. Osserva che è stato incredibile vedere come queste persone e gli enti sono passati dall’ignorare le criptovalute all’essere scettici, interessarsi e infine accettare e adottare monete digitali. Ora, desidera vedere lo stesso accadere anche alla Casa Bianca e a Joe Biden.