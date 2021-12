Per Saxo Bank le piattaforme musicali NFT spazzeranno via Spotify nel 2022

Secondo una delle Outrageous Predictions 2022: Revolution di Saxo Bank, i creatori di musica potrebbero trarre vantaggio dalle piattaforme di streaming basate su NFT in quanto consentono di distribuire musica direttamente agli ascoltatori senza intermediari centralizzati che addebitano una commissione.

L’analista di criptovaluta di Saxo Bank Mads Eberhardt ha sostenuto che le piattaforme di streaming musicale mainstream come Spotify e Apple Music prendono una parte sostanziale, che insieme alla quota pagata alle etichette è circa il 75% o più delle entrate totali.

Eberhardt ha dichiarato che “l’uso di NFT potrebbe rivelarsi particolarmente convincente nell’industria musicale, poiché i musicisti si sentono attualmente trattati ingiustamente dai modelli di condivisione delle entrate delle attuali piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music”.

L’analista ha osservato che i progetti di streaming musicale basati su NFT inizieranno probabilmente a prendere piede nel 2022, comprese iniziative come Audius, una piattaforma musicale blockchain supportata da Katy Perry, The Chainsmokers e Jason Derulo. Basata su blockchain, la piattaforma Audius è un protocollo di condivisione e streaming musicale decentralizzato progettato per eliminare l’intermediario dall’industria musicale e consentire a fan e creatori di interagire direttamente tra loro.

Al contrario, il futuro delle piattaforme di streaming tradizionali come Spotify è “desolante”, secondo Saxo Bank. La società ha previsto che le azioni di Spotify potrebbero crollare del 33% nel 2022. In realtà le azioni sono già scese nel corso del 2021, ma nel frattempo, i ricavi di Spotify sono cresciuti costantemente nel tempo.

Come riportato in precedenza, Spotify ha prestato attenzione al settore delle criptovalute, alla ricerca di talenti con un background crittografico alla fine del 2020. L’azienda è anche ben consapevole dell’aumento degli NFT in quanto ha menzionato gli NFT nel suo Spotify Wrapped 2021 compilato per gli utenti il 1° dicembre 2021.