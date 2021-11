Per VISA la fama delle criptovalute è dovuta al successo degli NFT

Il capo della criptovaluta di Visa, Cuy Sheffield, ha affermato che investire in criptovalute è diventato molto più interessante grazie a un afflusso di creativi attratti dal settore NFT in forte espansione. Sheffield ha parlato il primo giorno del Singapore Fintech Festival lo scorso 8 novembre, affermando che una “classe completamente nuova” di utenti mainstream sta affollando le criptovalute e che gli NFT stanno attraendo persone con una vasta gamma di interessi come musica, arte e cultura che stanno “creando portafogli crittografici a ondate”.

Sheffield ritiene che la fusione dei settori dell’intrattenimento con la tecnologia NFT potrebbe vedere i portafogli crittografici diventare una sorta di “super app” in cui gli utenti possono scoprire nuovi contenuti relativi ai loro interessi anziché semplicemente un modo per detenere risorse digitali.

L’evento annuale, che durerà fino al 12 novembre, è organizzato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) e dall’organizzazione no-profit Eleandi. L’evento di quest’anno è incentrato sulle prospettive della tecnologia Web 3.0 e presenta ospiti importanti tra cui Visa, Mastercard, Chainlink, Celo AMTD Group, Microsoft, Ant Group e Tencent.

Anche Ravi Menon, amministratore delegato di MAS, ha tenuto un discorso all’evento affermando che i contratti intelligenti e la tokenizzazione di oggetti del mondo reale e proprietà intellettuale sono le “chiavi abilitanti” del nuovo paradigma Web 3.0. Menon ha sottolineato l’importanza della tecnologia in relazione a beni come beni immobili e beni immateriali come i brevetti, insieme alla musica e all’arte digitali: “Una volta tokenizzati, i diritti e la proprietà di questi beni potrebbero essere trasferiti senza soluzione di continuità, migliorando liquidità ed efficienza. Questo ha il potenziale per migliorare sostanzialmente le opportunità economiche e l’inclusione”.