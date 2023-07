Quando si tratta di mantenere una casa pulita e ordinata, la sfida è sempre elevata, soprattutto per i proprietari di animali domestici. I peli dei nostri amici a quattro zampe, le loro impronte e i piccoli disastri accidentali possono rendere la pulizia quotidiana una vera e propria battaglia. Anche se ci sono già ottime soluzioni disponibili, come gli aspirapolvere, c’è sempre spazio per migliorare.

L’ultima frontiera della tecnologia nel campo degli aspirapolvere è rappresentata dai modelli 3 in 1, che non solo aspirano lo sporco dalla superficie, ma fungono anche da lavapavimenti e asciugatori. Queste soluzioni rivoluzionarie consentono di risparmiare tempo ed energia. Tra i migliori elettrodomestici che offrono questa funzionalità, spicca il CrossWave X7 Plus Cordless Pet di Bissell, il top di gamma per chi desidera una pulizia completa e approfondita della propria casa con animali domestici.

Questo elettrodomestico di alta qualità offre numerosi benefici che giustificano il suo prezzo, che, a nostro parere, è anche ragionevole se confrontato con alcuni aspirapolvere concorrenti. Vi invitiamo quindi a scoprire i vantaggi e la tecnologia presenti in questo prodotto 3 in 1, in quanto può davvero sostituire il classico mocio e il vostro attuale aspirapolvere.

Inoltre, attualmente, BISSELL CrossWave X7 Plus Cordless Pet ha uno sconto speciale su Amazon, con un coupon che permette di tagliare il prezzo di ben 124 euro.

Chi è BISSELL?

BISSELL, un rinomato brand per la pulizia domestica, ha una storia ricca e stimolante. Tutto ebbe inizio nel 1876 quando Melville Bissell inventò il primo spazzolino per tappeti per aiutare sua moglie, Anna, con il compito senza fine di pulire il loro negozio di ceramica. Il successo dello spazzolino spinse la coppia a fondare BISSELL, un’azienda dedicata a fornire soluzioni innovative per la pulizia. Nel corso degli anni, BISSELL ha continuato a rivoluzionare l’industria con avanzamenti come il primo aspirapolvere portatile e l’introduzione di macchine per la pulizia profonda. Con un impegno per la qualità, l’efficienza e la soddisfazione del cliente, BISSELL è diventato un nome familiare, sinonimo di prodotti per la pulizia affidabili ed efficaci.

Pulitore multisuperficie 3 in 1

Iniziamo parlando della caratteristica più rilevante che distingue il Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet come uno dei migliori elettrodomestici della sua categoria: la sua incredibile versatilità. Come anticipato, questo prodotto va ben oltre la funzione di un semplice aspirapolvere, poiché è in grado di svolgere ben tre compiti distinti senza l’ausilio di accessori aggiuntivi.

La vera rivoluzione sta nella sua capacità di lavare e asciugare i pavimenti, eliminando la necessità di utilizzare il tradizionale mocio e tutta la fatica associata a tale operazione. Immaginate di dire addio a tutti quei fastidiosi passaggi ripetitivi, scomodi e lenti che coinvolgono il lavaggio e l’asciugatura dei pavimenti. Grazie a questo innovativo elettrodomestico, tutto diventa più semplice e veloce.

Quando utilizzate il Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet, il pavimento si asciuga in modo molto più rapido rispetto ai metodi tradizionali. Questo offre una comodità senza pari e una praticità a 360° nella pulizia del pavimento. Non solo otterrete risultati impeccabili, ma potrete anche risparmiare tempo prezioso da dedicare ad altre attività.

Modalità Turbo PET

La seconda caratteristica che distingue Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet dagli altri aspirapolvere o lavapavimenti è la modalità Turbo PET, una funzione pensata per i proprietari di animali domestici che perdono pelo. Questa modalità fornisce un’ulteriore potenza all’elettrodomestico a scapito dell’autonomia, consentendo alla spazzola di aspirare efficacemente i peli e lo sporco generati dal vostro amico peloso.

Sappiamo tutti che i peli degli animali possono essere difficili da rimuovere, ma grazie al motore ad alte prestazioni da 45.000 giri/min e al rullo ottimizzato, liberarsi di essi diventa un gioco da ragazzi. Inoltre, il Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet offre un altro vantaggio significativo: un detergente speciale incluso nella confezione. Questa formula detergente da 1 litro è appositamente formulata per gli animali domestici e ha la capacità di eliminare non solo lo sporco, ma anche gli odori sgradevoli che possono derivare dalla presenza degli animali.

Efficace su tutte le superfici

Il Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet è un prodotto versatile che promette di offrire prestazioni efficaci su tutte le superfici. Questa garanzia è supportata dalle tre modalità di funzionamento integrate, ognuna delle quali si adatta alle diverse esigenze di pulizia. Come già menzionato in precedenza, la modalità dedicata ai peli degli animali è stata descritta dettagliatamente. Le altre due modalità sono progettate per specifiche superfici, e l’elettrodomestico è in grado di regolare automaticamente la velocità della spazzola in base alla modalità selezionata.

La modalità per superfici rigide è ideale per la pulizia di pavimenti in legno, piastrelle, laminati e altre superfici rigide non porose. Qui la spazzola si imposterà in modo da rimuovere lo sporco e le macchie ma senza causare danni alla superficie.

D’altra parte, la modalità per tappeti è appositamente pensata per rinfrescare quest’ultimi, rimuovendo pertanto gli odori e riducendo la presenza di allergeni. Questa modalità aiuta anche a ripristinare la morbidezza dei tappeti e a restituire loro un aspetto fresco.

Nonostante Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet sia un elettrodomestico avanzato, può funzionare anche come un semplice aspirapolvere tramite l’apposita modalità, adatta per lavori rapidi come la raccolta di briciole e capelli.

Doppio serbatoio

Un altro aspetto che fa davvero la differenza per il Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet è il design dei suoi serbatoi. A differenza di molte altre soluzioni presenti sul mercato, questo modello è dotato di due serbatoi distinti: uno dedicato all’acqua sporca e uno all’acqua pulita. Questa caratteristica è di fondamentale importanza poiché consente all’elettrodomestico di utilizzare sempre acqua pulita dopo aver rimosso lo sporco, garantendo una pulizia ottimale persino nelle fasi finali del processo.

Non troverete questa funzionalità in un normale mocio, poiché il suo utilizzo tende a trasportare lo sporco in altre zone del pavimento prima di poter sostituire l’acqua sporca con acqua pulita. Quindi, grazie ai due serbatoi separati del Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet, potete essere sicuri di ottenere una pulizia senza compromessi.

Come si usa?

A differenza di quanto si possa pensare, Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet è un elettrodomestico facile da usare. Il serbatoio è situato strategicamente vicino all’inserimento del manico e ovviamente richiede l’aggiunta di acqua, calda ma non bollente. Questo serbatoio presenta una linea di riferimento per il livello dell’acqua e un’altra per il detergente. La sua forma ergonomica consente di appoggiarlo comodamente su una superficie, mentre il tappo, che funge anche da ampia copertura superiore, è facilmente apribile e richiudibile. Dopo averlo riempito, dovrete riposizionare il serbatoio sulla scopa elettrica, facendolo scivolare nella sua sede apposita.

Sul manico sono collocati dei pulsanti che vi permetteranno di accendere la scopa elettrica, attivando così la potente aspirazione che farà ruotare il rullo. Quest’ultimo è realizzato con un materiale morbido ma dotato di alcune setole più rigide per combattere lo sporco più ostinato. L’acqua miscelata al detergente viene erogata premendo un pulsante, che non dovrebbe essere premuto per troppo tempo onde evitare di spargere il pavimento con una quantità eccessiva di liquido. Potrete comunque aumentare la potenza di aspirazione al massimo, il che comporterà una rotazione più rapida del rullo per ottenere un’azione pulente più intensa.

La funzione di aspirazione è in grado di rimuovere rapidamente l’acqua dalla superficie trattata, che viene raccolta in un secondo serbatoio. Una volta completata la pulizia, sarà sufficiente riporre la scopa elettrica sulla sua base di ricarica, dove avverrà un ciclo di pulizia automatico. Dovrete solo rimuovere il rullo bagnato per consentirne l’asciugatura, svuotare il serbatoio dell’acqua sporca e, se necessario, rimuovere eventuali peli o capelli che potrebbero essere rimasti nella zona della spazzola.

Perché comprare un BISSELL CrossWave X7 Plus Cordless Pet?

Il BISSELL CrossWave X7 Plus Cordless Pet rappresenta un’opzione eccezionale per coloro che desiderano una pulizia completa e approfondita della propria casa, soprattutto se si hanno animali domestici. Ci sono diverse ragioni per cui questo elettrodomestico è una scelta vantaggiosa.

Come avrete capito, il CrossWave X7 Plus Cordless Pet è un pulitore multisuperficie 3 in 1 che offre funzionalità di aspirapolvere, lavapavimenti e asciugatore, tutto in un unico dispositivo. Questa versatilità consente di risparmiare tempo ed energia, eliminando la necessità di utilizzare diversi strumenti per la pulizia. L’innovativo design del CrossWave X7 Plus Cordless Pet permette di lavare e asciugare i pavimenti in modo rapido ed efficiente, sostituendo il tradizionale mocio e semplificando notevolmente il processo di pulizia.

La capacità di adattarsi a diverse superfici è un altro vantaggio del CrossWave X7 Plus Cordless Pet. Con le sue modalità di funzionamento dedicate alle superfici rigide e ai tappeti, l’elettrodomestico regola automaticamente la velocità della spazzola per ottenere risultati ottimali senza danneggiare le superfici. Che si tratti di pavimenti in legno, piastrelle o tappeti, il CrossWave X7 Plus Cordless Pet offre prestazioni efficaci su tutte le superfici.

Se cercate la più ampia versatilità e qualità in un elettrodomestico interamente votato alla pulizia, il BISSELL CrossWave X7 Plus Cordless Pet diventa una scelta quasi obbligata. Inoltre, attualmente, BISSELL CrossWave X7 Plus Cordless Pet ha uno sconto speciale su Amazon, con un coupon che permette di tagliare il prezzo di ben 124 euro.