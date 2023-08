Amazon sta testando un nuovo modo di mostrare le recensioni dei prodotti in vendita, e la novità è già visibile ad alcuni utenti anche in Italia. Ora viene mostrata una sola stella invece di 5, mentre invece prima c’erano cinque stelle colorate di giallo o di bianco a rappresentare il voto medio. Ora il voto medio è mostrato come un numero, ed è stata aggiunta anche la percentuale di voti a cinque stelle sul totale.

Vale la pena di interrogarsi sul perché Amazon abbia preso questa decisione, andando a modificare uno degli elementi più familiari per i consumatori. In genere, infatti, si cerca di evitare cambiamenti che modifichino le abitudini di acquisto. Forse però Amazon vuole proprio agire sulle abitudini dei suoi utenti.

Nuove recensioni Amazon

Le recensioni false

Una prima ragione che può venire in mente riguarda le recensioni false o sbagliate. Un fenomeno con cui Amazon lotta da tempo, arrivando di recente anche a denunciare alcuni utenti.

Ma questo nuovo sistema può aiutare a ridurre il peso delle recensioni false? Non sembrerebbe, perché dopotutto i venditori truffaldini si organizzano per avere molte recensioni a 5 stelle, e quelle restano ben visibili nella nuova vetrina di Amazon – anzi è chiaramente indicato il loro peso percentuale sul totale.

In effetti, con il nuovo sistema un venditore che trova il modo di far passare tante recensioni a 5 stelle finirà per essere avvantaggiato, il che è l’esatto contrario di ciò che noi (e si spera anche Amazon) vorremmo. Anzi, per questo venditore sarà ancora più facile far passare in secondo piano le recensioni negative – che in questi casi arrivano da persone che hanno davvero comprato il prodotto scoprendo che è robaccia.

Se ha meno di 4 stelle non compro

Un’altra questione interessante riguarda le abitudini del pubblico: ci sono moltissime persone che non prendono nemmeno in considerazione un prodotto che abbia meno di 4 stelle.

In questo modo Amazon rende un po’ meno visibile questa metrica, perché bisogna andarsi a leggere il numero a destra. E forse in qualche modo può aiutare certi prodotti a “scalare” le classifiche.

Parallelamente, questo nuovo sistema potrebbe aiutare a rimettere i vari prodotti un po’ più alla pari, arginando il fenomeno e restituendo un po’ di ossigeno a venditori e merci che non hanno voti eccellenti (ma nemmeno pessimi).

Si tratterebbe comunque di un effetto temporaneo, e nel giro di poco tempo tutti noi potremo imparare a individuare al volo i numeri che ci interessano.

Il problema della fiducia

Più in generale, si tratta di quella che alcuni considerano la vera valuta di Internet (e non solo), cioè la fiducia. Da questo punto di vista Amazon non è diversa da una testata online, da un politico o da un influencer che lavora da solo: tutti possiamo lavorare più o meno bene se il pubblico ci riconosce una certa autorevolezza e affidabilità.

E nel caso delle recensioni su Amazon quello dell’affidabilità è un capitolo più che delicato. Sono in molti quelli che a prescindere non si fidano perché sanno appunto che è fin troppo facile aggirare le regole e ottenere recensioni positive non dovute.

E poi ci sono anche le recensioni sbagliate, come quelli che danno una stella al prodotto perché gli è stato consegnato in ritardo, e poi magari te lo scrivono anche “prodotto fantastico, darei 5 stelle ma ne do una perché è arrivato dopo una settimana”.

Già, solo che c’è un limite alla quantità di persone che non si fidano, e superato quel limite tutto il sistema si rompe improvvisamente. Un’eventualità che Amazon vuole ovviamente evitare: non tanto perché vuole che la gente consideri le recensioni affidabili, ma perché la sfiducia è un fenomeno contagioso.

Se la gente perde fiducia nel sistema di recensioni di Amazon, in un attimo perde fiducia in tutta Amazon. E da lì a spendere il proprio denaro altrove il passo potrebbe essere corto.

Ecco, in tutto questo, però, non sono sicuro che la modifica introdotta da Amazon possa servire davvero a qualcosa.