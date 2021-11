Pharrell Williams e altri creatori NFT s uniscono per proteggere i propri diritti

CXIP Labs, una società di sviluppo software focalizzata sull’integrazione delle API NFT, ha annunciato il lancio del CXIP DAO, con l’obiettivo di consentire ai creatori di governare e supervisionare il futuro del mercato NFT invece di mercati semi-centralizzati come OpenSea e Rarible. Il suo consiglio consultivo comprende l’artista e imprenditore Pharrell Williams, l’artista visivo Jen Stark e Justin Aversano, la cui collezione Twin Flames ha registrato quasi 13 milioni di dollari di volume di scambi a ottobre, secondo il mercato NFT OpenSea.

La piattaforma di conio NFT è stata fondata nel 2020 e ora sta cercando di rappresentare gli artisti su tre questioni emergenti: assicurarsi che vengano pagate royalties per le vendite NFT, consentire ai creatori di possedere i contratti intelligenti che usano per spostare i loro token e garantire che le risorse digitali non si perdano. Non è qualcosa che la maggior parte dei tipi creativi può gestire, ma il fondatore e CEO di CXIP Jeff Gluck, un avvocato specializzato in proprietà intellettuale, pensa che non debba essere un calvario: “Coniare un NFT non dovrebbe essere difficile, e i creatori non dovrebbero essere legati a un mercato specifico o a un fornitore di servizi per farlo”, ha detto Gluck in un comunicato stampa. Il conio dovrebbe essere un’azione libera e aperta”.

La formazione del DAO, che supervisionerà il mercato tramite il token CXIP lanciato contemporaneamente, è il prossimo passo. E sta cercando di aumentare l’adesione in due modi. In primo luogo, ha portato creativi di grandi nomi; oltre a Williams, Aversano e Stark, l’artista contemporaneo Daniel Arsham e l’artista e skateboarder professionista Chad Knight fungeranno da consulenti, insieme a Gluck. In secondo luogo, sta gettando un’ampia rete, affermando che “ogni creatore che abbia mai coniato un NFT su [Ethereum] sarà in grado di richiedere $CXIP token e unirsi al CXIP DAO”.

Secondo CXIP, i membri DAO saranno in grado di votare le funzionalità e le innovazioni proposte e gestire la tesoreria della comunità, concentrandosi su governance, royalties NFT, metadati e contratti. CXIP Labs ha anche affermato che ci sono piani per integrarsi con tutti i principali mercati NFT e persino consentire ai creatori di registrare il loro lavoro con l’Ufficio del copyright degli Stati Uniti.