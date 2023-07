State pensando di rinnovare o ampliare il vostro sistema di illuminazione smart, o magari stavate aspettando il momento giusto per iniziare a usare lampadine intelligenti che potete controllare tramite app o con la vostra voce? In tal caso non possiamo che segnalarvi le incredibili offerte su tanti prodotti della serie Philips Hue, che trovate con sconti fino al 40%.

Trattandosi di una promozione davvero molto vantaggiosa, è chiaro che non è destinata a durare a lungo, anche perché le scorte sono limitate: ciò significa che potrete non trovare più gli articoli che desiderate se non vi affrettate, per cui vi consigliamo vivamente di effettuare i vostri acquisti quanto prima.

Fra le tante proposte vi segnaliamo lo Starter Kit di Philips Hue, perfetto sia per chi desidera aggiungerlo al proprio sistema di illuminazione smart, sia per chi vuole iniziare a utilizzare le lampadine intelligenti. Il kit è disponibile in diverse versioni: può avere incluso anche il Dimmer Switch ed essere composto da 2 o 3 lampadine, disponibili sia bianche che colorate. In questo modo potrete trovare la combinazione che più si adatta alle vostre esigenze. Il kit con 3 lampadine colorate è in offerta ad appena 143,92€ invece di 179,90€, con un risparmio per voi del 20%.

Se invece state cercando una nuova lampada da terra dal design semplice ma moderno ed elegante vi consigliamo la bellissima Signe, con cui creerete sempre l’atmosfera perfetta, grazie ai suoi 16 milioni di colori; potrete anche impostare una luce bianca calda o fredda. Perfetta sia da sola che come parte del vostro sistema di illuminazione smart con Hue Bridge, la trovate scontata del 30% ad appena 188,99€ anziché 269,99€.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Philips dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!