State pensando di rinnovare l’illuminazione della vostra casa in modo smart e incredibilmente personalizzabile, ma volete anche risparmiare? In questo caso non possiamo che segnalarvi questa interessantissima offerta di Amazon, che propone lo starter kit di Philips Hue con 2 lampadine che offrono 16 milioni di colori scontato del 23%.

Quest’oggi, infatti, potrete farlo vostro a soli 114,99€ anziché 149,90€, risparmiando così ben 35€. All’interno della confezione troverete, oltre alle 2 lampadine smart LED, il pulsante Smart Button e il Bridge Hue, indispensabili per avere l’illuminazione perfetta in base alle vostre esigenze.

Lo Smart Button permette di controllare le luci con una semplice pressione e da solo ha un valore di 22€. Potrete però sfruttare anche il Bridge Hue incluso, ovvero il centro di controllo del sistema di illuminazione Smart Hue, che da solo ha un costo di 83€. In questo modo potrete collegare fino a 50 luci e accessori. Utilizzate l’app Hue per impostare timer, effetti luminosi personalizzati e molto altro in modo semplice e intuitivo.

Le lampadine sono anche facilmente dimmerabili, per cui potrete scegliere anche l’intensità della luce. Infine, un’altra particolarità di queste lampadine Philips Hue è che potrete usarle anche come sveglia: impostando l’ora e l’effetto di illuminazione desiderato vi risveglierete ogni mattina con una luce graduale che riproduce quella del sole.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!