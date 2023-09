Siamo nel 2023, un anno in cui l’intelligenza artificiale sembra trovare un’applicazione in ogni settore concepibile da mente umana. Eppure, chi avrebbe mai che i tradizionali giochi da tavolo sarebbero stati mescolati all’IA?

Sorprendentemente, Mattel ha annunciato di recente una nuova versione di uno dei suoi più celebri giochi da tavola, ribatezzato “Pictionary Vs. AI”. Questa è la prima incursione del marchio nel mondo dell’intelligenza artificiale e rappresenta un significativo passo in avanti per l’azienda in questo settore, oramai, in costante crescita.

La particolarità di Pictionary Vs. AI è che, nonostante rimanga un gioco da tavolo analogico, è stato potenziato dall’IA. La differenza cruciale, rispetto al Pictionary tradizionale, è che ora i giocatori collaborano per sfidare l’intelligenza artificiale, anziché competere tra di loro.

Il funzionamento del gioco rimane fondamentalmente invariato: i giocatori ricevono un suggerimento da una carta, disegnano la loro interpretazione sulla lavagna inclusa e cercano di far indovinare agli altri giocatori cosa rappresenta il loro disegno. Tuttavia, è proprio qui entra in gioco l’IA.

Il disegno creato dai giocatori, difatti, viene inviato, tramite smartphone, a un algoritmo di intelligenza artificiale che lo analizzerà. Questo algoritmo cercherà di indovinare cosa è stato disegnato, mentre gli altri giocatori cercheranno a loro volta di prevedere se l’IA riuscirà a capire quel tentativo di rappresentare un gelato attraverso lo scarabocchio di una montagna distorta.

Le previsioni dei giocatori vengono fatte dopo aver visto i disegni originali, il che può portare a situazioni molto divertenti. Mattel promette che “divertimento e risate saranno garantiti, indipendentemente dalla qualità dei disegni“.

Pictionary Vs. AI sarà disponibile a partire dal 2 ottobre al prezzo di $25, un costo decisamente accessibile per un gioco da tavolo potenziato dall’IA. La confezione include quattro lavagne, un semplice supporto per smartphone, una plancia di gioco, alcuni segnalini, penne e, naturalmente, un mazzo di carte per i suggerimenti.

Sebbene Pictionary Vs. AI rappresenti uno dei primi esempi di giochi da tavolo potenziati dall’IA, esistono già numerosi titoli analogici che incorporano elementi digitali. Al momento, Mattel non ha annunciato se introdurrà questa tecnologia in altri giochi del suo vasto catalogo, come UNO o Apples to Apples.

Tuttavia, questo passo rappresenta un segno tangibile di come l’IA stia influenzando anche il mondo dei giochi da tavolo, introducendo un nuovo livello di sfida, che però potrebbe snaturarne il concetto se, malauguratamente, questa novità ne permetterà la fruizione anche in solitaria.