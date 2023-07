State cercando un modo efficiente per rinfrescare la casa, in queste settimane di calore da record? Questo pinguino De’Longhi è la proposta perfetta per voi, specie ora che è in sconto addirittura del 37%! Per poco, infatti, potrete acquistare il prodotto ad appena 365,00€ invece di 579,99€.

Un’occasione da non perdere tenendo presente che non solo le temperature sono in forte crescita ma, sullo store, la richiesta di condizionatori e ventilatori è altissima! Molti articoli vanno sold out con frequenza e quelli davvero scontati sono pochissimi, per cui vi invitiamo a sfruttare l’occasione quanto prima.

Rinfrescate la vostra casa con il pinguino De’Longhi, il condizionatore portatile che unisce tecnologia all’avanguardia a bassi consumi energetici. Infatti, grazie alla classe di efficienza energetica A, potrete godervi un ambiente fresco ed efficiente fino a 70m³ senza incidere in maniera eccessiva sulla vostra bolletta di fine mese.

Questo prodotto è progettato per garantire la massima silenziosità. Con la possibilità di regolare la velocità del ventilatore di condensazione e la tecnologia di insonorizzazione delle pareti, potrete impostare il pinguino alla velocità desiderata e godervi l’aria fresca senza fastidiosi rumori di fondo.

Inoltre, offre svariate opzioni per adattarsi alle vostre esigenze. Potrete scegliere tra la funzione di sola ventilazione per far circolare l’aria o selezionare la modalità di deumidificazione per le giornate più umide. Inoltre, è dotato di un pratico timer di 24 ore per programmare il funzionamento secondo le vostre necessità.

Infine, la praticità del prodotto è evidente, anche grazie alla facilità di trasporto. Il pinguino De’Longhi, infatti, non solo è pronto all’uso senza necessità di montaggio ma dispone anche di maniglie e rotelle per un trasporto senza sforzo da una stanza all’altra.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

