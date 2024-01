Questo è il gadget definitivo per la tua postazione gaming!

Se il gaming è la vostra passione e siete alla ricerca di un accessorio che dia un tocco in più alla vostra postazione da gioco, allora vi suggeriamo caldamente di non perdervi questa eccezionale offerta che Amazon sta dedicando al Divoom Times Gate, un orologio digitale che va oltre il semplice conteggio del tempo, permettendovi di arricchire con estro la vostra scrivania, o la vostra postazione da gioco. Un accessorio davvero unico, in sconto oggi del 20% grazie ad un ottimo coupon sconto che potrete attivare direttamente sulla pagina del prodotto, poco al di sotto del prezzo, e quindi acquistabile a soli 127,99€, contro i quasi 160 euro del suo prezzo originale.

Divoom Times Gate, chi dovrebbe acquistarlo?

Divoom Times Gate è, sostanzialmente, un dispositivo composto da 5 diversi schermi LCD a colori da 128 x 128 pixel, perfetti per proiettare una rosa pressoché infinita di video, immagini o GIF, il tutto completamente personalizzabile e con uno stile molto vicino a quello della classica pixel art.

Parliamo, dunque, di un dispositivo "meramente estetico", pensato per arricchire in modo creativo e accattivante la postazione di gioco di qualsiais gamer che, grazie all'apposita app per smartphone, potrà modificare a piacimento gli elementi visualizzati dagli schermi di questo tecnologico dispositivo.

Potrete quindi visualizzare semplici immagini, gif, ma anche tassi di cambio, meteo e calendari, oltre che l'orario e tantissime altre funzioni tutte da scoprire tramite l'app annessa. Times Gate, inoltre, offre opzioni di connessione Wi-Fi e illuminazione ambientale personalizzabile, proponendosi così come una sorta di piccolo assistente digitale, per la gestione del tempo, oltre che per l'abbellimento della propria postazione.

Parliamo di un dispositivo davvero bellissimo da possedere e da esporre, sicuramente non per tutti visto il suo prezzo originale di oltre 150 euro e, per questo, decisamente più accattivante al suo prezzo attuale scontato da Amazon, ben chiaro che per accedere allo sconto dovrete assolutamente ricordarvi di spuntare l'apposita casella dedicata al coupon, presente sulla pagina del prodotto.

N.B. Ricorda di spuntare la casella relativa al coupon, così da poter usufruire dello sconto completo. La trovi sulla pagina prodotto, poco sotto al prezzo.

