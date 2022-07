Noi italiani lo sappiamo bene, adoriamo la pizza, soprattutto quella ben fatta. Non sempre però a casa riusciamo a ottenere il giusto risultato. Con questo forno G3 Ferrari tutto sarà più facile, e visto che lo trovate scontatissimo per il Prime Day vi consigliamo di non lasciarvelo sfuggire visto che sta al 43% di sconto!

La particolarità di questi forni, a differenza di quelli tradizionali, sta nella capacità di raggiungere in breve tempo la temperatura di ben 400°, decisamente superiore quindi rispetto ai classici forni. Questo vi permetterà di cuocere la vostra pizza come se fosse in un forno del ristorante, ottenendo cottura e croccantezza perfette sia per pizze preparate da voi sia per le pizze surgelate che potete acquistare al supermercato. Con queste ultime otterrete dei risultati che con il forno normale vi sognereste.

Il forno è composto da due pietre refrattarie sovrapposte da una doppia serpentina in acciaio nella parte superiore, che è appunto la parte predisposta alla vera e propria cottura e che raggiunge le temperature indicate grazie a una potenza di 1200W.

Se adorate la pizza e volete gustarla a dovere anche a casa non potete fare a meno del G3 Ferrari, sopratutto adesso che viene proposto a meno di 100€! Per concludere vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

