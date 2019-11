Podcast: li ascoltano più di 12 milioni di italiani, secondo Audible e Nielsen

In Italia vi sono più di 12 milioni di appassionati di podcast, secondo l’ultima indagine condotta da Nielsen per conto di Audible – la società di Amazon leader nei segmenti audiolibri e podcast. Oggi in occasione di United States of Podcast, il primo evento completamente dedicato ai podcast e alla loro modalità d’ascolto in Italia, Audible in collaborazione con Spreaker e Storielibere.fm ha fatto il punto sul nostro mercato.

Prima di tutto è un settore in costante crescita. “Da 10 milioni di ascoltatori nel 2018, il 2019 ha registrato una cifra di 12,1 milioni per un incremento del +16%, in particolare fra i giovani (il 68% va dai 25 ai 34 anni di età) già appassionati consumatori di contenuti in streaming, che si adattano però a nuove forme di ascolto e intrattenimento, andando a creare dei nuovi profili di consumatore medio”, ha sottolineato l’azienda. Da rilevare poi l’aumento degli ascoltatori abituali, “che scelgono i podcast una o più volte la settimana, passati in un anno dal 10 al 23% del totale, con sessioni di ascolto medie molto più lunghe”.

Tendenzialmente la fruizione avviene in ambiente domestico, ma anche in auto o su altri mezzi di trasporto.

Nielsen ha individuato tre tipi di profili:

L’abitudinario: ama i podcast e ne fa uso regolare, con una media che arriva fino a più ascolti a settimana. Rappresentano un terzo del campione e possono essere identificati come ascoltatori medi.

Il seriale: vive di podcast, non può farne a meno, tanto da ascoltarli almeno una volta al giorno. Si tratta per lo più di utenti di età compresa tra 18 e 24 anni.

L’ascoltatore potenziale: non ascolta podcast per il semplice fatto che non sa di cosa si stia parlando. Infatti, il 49% degli intervistati ha ammesso di non conoscere questo tipo di servizio, seguito a ruota da un 36% che preferisce altre modalità di informazione e intrattenimento. Inoltre, un buon 14% degli intervistati conosce i podcast, ma non sa come usufruirne.

I podcast vengono ascoltati soprattutto per accedere a fonti diverse di informazione, rilassarsi o per intrattenimento. Brillano soprattutto i contenuti originali, che nascono per questo formato. Come ad esempio “BUIO di Pablo Trincia, prodotto da Audible Originals e lanciato il 21 novembre”.