Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom delle macchinette fotografiche istantanee, con il ritorno di fiamma da parte di mercato e utenti per quelli che, a conti fatti, sono dispositivi di cui si erano perse le tracce sin dalla fine degli anni ’90. Paradossalmente, anche al netto dell’avvento degli smartphone, queste particolari macchine fotografiche sono tuttavia tornate e, neanche a dirlo, a svettare sul mercato c’è sempre e soltanto lei: la Polaroid.

Dunque, se anche voi non siete immuni al fascino di questi particolari prodotti e se, soprattutto, siete alla ricerca di un ottimo acquisto a prezzo scontato, magari da portare con voi in vacanza, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa proposta Amazon che, con uno sconto del 13%, vi permetterà di portarvi a casa la splendida Polaroid Now, in quella che è la sua seconda edizione.

Stiamo parlando del prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico modello, ma disponibile solo per la colorazione rossa della macchina fotografica targata Polaroid che, tuttavia, al netto del colore resta decisamente accessibile, visto che per la prima volta scende addirittura al di sotto dei 100 euro, con un prezzo scontato di appena 95,20€!

Un piccolo ma sfizioso affare, per un prodotto che conserva, al netto del tempo, tutto il fascino per la fotografia analogica e che, come da tradizione, vi permetterà di stampare immediatamente i vostri scatti in quello che è l’ormai ricopiatissimo “formato Polaroid”.

Polaroid Now, tuttavia, non è solo un oggetto sfizioso e, per certi versi, “fuori dal tempo”, ma anche un’ottima macchina fotografica analogica, potendo contare, specie con questa sua seconda generazione, su di un autofocus migliorato, che rende decisamente più semplice e immediato immortalare i propri scatti in modo dignitoso, in modo che lo scatto non sia mai “sprecato“.

Il sistema di messa a fuoco automatica a 2 lenti assicura foto nitide e chiare in ogni situazione, consentendo di ottenere splendidi ritratti e scatti senza il bisogno del flash, che è comunque presente sul dispositivo, e che è anzi stato rivisto da Polaroid, regalando ora la giusta quantità di luce al soggetto, e garantendo risultati più naturali al fine di evitare fastidiose sovraesposizioni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

