MERAVIGLIOSA Polaroid LEGO a soli 66€: IMPERDIBILE!

La splendida fotocamera Polaroid OneStep SX-70 LEGO è ora in offerta su Amazon a 65,79€, rispetto al prezzo originale di 79,99€, offrendovi un risparmio del 18%. Composto da 516 pezzi, questo set non è solo un regalo creativo e nostalgico per gli appassionati di fotografia, ma anche un pezzo da collezione che riproduce fedelmente i dettagli dell'iconica fotocamera Polaroid. Tra le caratteristiche uniche del kit, troverete il mirino, lo spettro dei colori, la manopola per la sensibilità alla luce e tre foto illustrate costruibili. È il regalo ideale per gli amanti della fotografia, accompagnato da una guida passo passo per un'esperienza di costruzione coinvolgente.

Fotocamera polaroid OneStep SX-70 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La fotocamera polaroid OneStep SX-70 LEGO è una scelta ideale per chi ha un un forte interesse per la fotografia e la nostalgia degli oggetti vintage. Questo kit di costruzione, non solo offre un'esperienza di assemblaggio appagante e stimolante, ma si rivela anche un magnifico oggetto da collezione. Amanti della fotografia, collezionisti di modelli vintage, appassionati di LEGO alla ricerca di nuove sfide creative troveranno in questo set un'affascinante sintesi tra arte, tecnologia e storia.

Le caratteristiche del modello includono un mirino, lo spettro dei colori, la manopola della sensibilità alla luce, oltre ad adesivi che rendono l’ensemble ancora più autentico. Si distingue per la possibilità di "stampare" tre foto illustrate fornite nel kit: dell’inventore della Polaroid Edwin H. Land, della LEGO House e della sorella del designer che ha ispirato questa creazione. Il modello della Polaroid completata misura 9 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

Al prezzo di 65,79€ invece di 79,99€, la polaroid OneStep SX-70 LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di fotografia e gli amanti dei mattoncini. Si distingue non solo come attività creativa ma anche come pezzo da esporre, confermando il fascino senza tempo della fotografia analogica. Vi consigliamo l’acquisto per il suo valore estetico e storico, oltre che per il piacere che deriva dal costruire un pezzo tanto iconico.

Vedi offerta su Amazon