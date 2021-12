Porto Rico vuole usare la tecnologia blockchain per combattere la corruzione

Il presidente della Camera di Porto Rico Rafael “Tatito” Hernandez ha detto che incontrerà i membri della crescente industria blockchain di Porto Rico per discutere la creazione di contratti intelligenti al fine di ridurre la corruzione dilagante nel Paese.

Il presidente ha affermato che questi incontri fanno parte di un piano più ampio per rendere l’isola un hub per l’innovazione basata su blockchain e criptovalute. Gli incentivi fiscali dell’isola attirano migliaia di nuovi residenti di Porto Rico. Non vi è alcuna imposta sulle plusvalenze anche su quelle legate alle criptovalute.

Sebbene l’isola faccia parte degli Stati Uniti, è esentata dai codici fiscali della terraferma e non ha tasse sulle plusvalenze. È l’unico posto sul suolo statunitense in cui non ci sono imposte sul reddito, i dividendi e gli interessi degli investimenti. Altre nazioni hanno tassazioni basse o non ne hanno affatto, come ad esempio El Salvador che fa appello direttamente alla comunità bitcoin, ma solo Porto Rico offre ai residenti un modo più semplice per mantenere la cittadinanza statunitense.

Il Dipartimento per lo Sviluppo Economico afferma che le richieste di agevolazioni fiscali sono triplicate negli ultimi anni. Nel 2021, più di 1.000 persone sono state approvate per i benefici. Questo ha battuto il precedente record stabilito nel 2018. Hernandez ha detto: “Questa è una nuova nicchia, una nuova opportunità per creare posti di lavoro”. Ha aggiunto che la blockchain e l’industria delle criptovalute potrebbero essere un modo per il commonwealth in bancarotta di rilanciare la sua economia.