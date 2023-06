Cosa potrebbe succedere se una stella vicina al nostro sistema esplodesse?

Gli astronomi sono affascinati da questa domanda da molto tempo ma sopratutto negli ultimi mesi, poiché il comportamento irregolare di Betelgeuse, una stella situata a soli 500 anni luce di distanza, ha suscitato speculazioni sulla possibilità che stia per diventare una supernova.

Negli ultimi anni, questa supergigante rossa, già una delle stelle più luminose nel cielo notturno, ha attraversato fasi di oscuramento drammatico nel 2019 e nel 2020, seguite da un’accensione più intensa che mai. A partire da aprile, Betelgeuse ha raggiunto una luminosità superiore al 150% rispetto al suo valore abituale, talvolta superando tutte le altre stelle nella costellazione di Orione. Attualmente, si posiziona al settimo posto tra le stelle più luminose di tutto l’universo.

Nonostante sia improbabile che esploda durante l’arco della nostra vita, Albert Ziljstra, professore di astrofisica presso l’Università di Manchester, ha provato a immaginare come sarebbe la fine di Betelgeuse vista dalla Terra. Secondo un nuovo articolo da lui scritto per The Conversation, la risposta breve è che sarebbe così luminosa da poterla vedere, o almeno i suoi resti implosi, anche durante il giorno per un intero anno. Un po’ come certe scene viste nei più noti film o serie TV di fantascienza, potremmo avere l’ullusione di avere due soli nel cielo.

Per gli astronomi, il primo segnale della distruzione di Betelgeuse sarebbe la presenza di particelle chiamate neutrini, prive di massa ma che noi non percepiamo. Successivamente, la stella diventerebbe rapidamente più luminosa, raggiungendo la stessa brillantezza della Luna piena. Da quel punto in poi, l’intensità luminosa diminuirebbe gradualmente, ma sarebbe ancora visibile alla luce del giorno per un periodo che potrebbe variare dai sei ai dodici mesi.

Ma sarebbe dopo il tramonto che la stella condannata potrebbe offire uno spettacolo senza paragoni. Durante le ore notturne, potremmo vederla a occhio nudo per altri uno o due anni, il che rappresenta un lungo periodo in termini di eventi di questo tipo. Tuttavia, dopo quel periodo, non la vedremmo più.

Dato che Betelgeuse è relativamente vicina alla Terra, è naturale chiedersi se la sua fine potrebbe essere pericolosa per la vita sul nostro pianeta. Fortunatamente, secondo Ziljstra, non c’è motivo di preoccuparsi. Le radiazioni provenienti dai raggi cosmici di una supernova a tale distanza sarebbero insignificanti rispetto ad altre radiazioni cosmiche che riceviamo regolarmente, tranne che per le supernove più vicine.

Una supernova avvenuta circa due o tre milioni di anni fa a soli 300 anni luce di distanza ha irradiato ferro sul fondo del mare, ma sembra che abbia avuto un impatto trascurabile sulla vita sulla Terra. Tuttavia, se una supernova si verificasse a soli 30 anni luce di distanza, potrebbero insorgere problemi significativi. In quel caso, i raggi cosmici potrebbero danneggiare l’ozono e causare un’estinzione di massa. Tuttavia, tale evenienza è estremamente improbabile e si verificherebbe “solo una volta ogni miliardo di anni”, secondo Ziljstra.

Molti altri astrofisici hanno espresso il loro desiderio di vedere esplodere Betelgeuse e non possiamo certo biasimarli, sarebbe uno spettacolo sicuramente fuori dal comune e quasi impossibile da replicare se non nel corso di millenni.