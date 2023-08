Se volete che il vostro sistema di riscaldamento sia pronto per affrontare un’altra stagione invernale, magari con funzioni rivolte all’ottimizzazione dei consumi, vi consigliamo di investire in tecnologie all’avanguardia. Oltre ai I termostati smart Tado sono ottimi per questo contesto e la loro installazione è semplice, oltre ad essere accessibile a tutti, specie considerando le attuali offerte su Amazon. Il portale, infatti, propone sconti fino al 33% proprio su una serie di prodotti targati Tado.

Parliamo di dispositivi che non si limitano alla regolazione termica, ma che fungono da assistenti intelligenti che imparano dalle vostre abitudini, ottimizzando l’uso del riscaldamento. Amazon ha fatto in modo che diversi kit e accessori fossero in sconto, e l’esempio di un risparmio vantaggioso riguarda il Kit Base composto da un termostato V3+, un termostato per caldaia, un sensore di temperatura e un supporto. Invece di 238,41€, questo kit è acquistabile per un tempo limitato a soli 179,99€.

Questo kit è progettato con la massima flessibilità in mente. Il fatto di essere smart potrebbe erroneamente farvi pensare che non sia compatibile con la vostra vecchia abitazione, ma in realtà la compatibilità include il 95% degli impianti di riscaldamento centralizzati. Come detto, la preoccupazione per i costi energetici aumenta nei prossimi mesi, ma con le tecnologie implementate nei dispositivi Tado potete riscaldare o raffreddare solo le stanze che effettivamente usate, riducendo in maniera importante i consumi energetici.

Essendo smart, il kit dispone ovviamente della sua app dedicata, che trasforma il vostro smartphone in un telecomando avanzato per controllare il sistema di riscaldamento e raffreddamento ovunque vi troviate. Avrete modo di regolare il riscaldamento stanza per stanza, ricevere informazioni dettagliate sul funzionamento e preziosi consigli su come ottimizzare il clima domestico. Interessante la funzione Auto Assist, che sfrutta la geolocalizzazione per un controllo ancora più intelligente del termostato. Questa funzione, infatti, rileva eventuali finestre aperte, spegnendo automaticamente il riscaldamento quando non serve.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!