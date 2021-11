Presto i lavoratori brasiliani potrebbero essere pagati in bitcoin

Il deputato brasiliano Luizão Goulart ha presentato un disegno di legge che consentirebbe ai lavoratori di essere pagati in criptovaluta. “Il denaro è stata una delle più grandi creazioni nella storia dell’umanità”, si legge nel progetto di legge. “Ci ha permesso di passare da una società primitiva basata sul baratto a una società estremamente complessa e produttiva”. Bitcoin è la naturale evoluzione del denaro. Mentre tutte le forme precedenti compromettevano alcune proprietà – divisibilità, durata, scarsità, vendibilità nel tempo e nello spazio, ecc., bitcoin ha permesso un nuovo paradigma nella storia del denaro, ha notato il deputato.

“Al culmine della crisi finanziaria del 2008, Satoshi Nakamoto, nel suo libro bianco, propone un ‘sistema monetario digitale’ senza la necessità di fiducia in un istituto finanziario”, si legge nel progetto di legge. “La nostra proposta soddisfa questa modernità, stabilendo che un lavoratore può facoltativamente ricevere parte del proprio reddito in qualsiasi tipo di criptovaluta esistente nel mercato finanziario”.

Il Brasile ha fatto notizia ultimamente quando si tratta di bitcoin. Un recente disegno di legge che ha cercato di legalizzare BTC e criptovaluta nel Paese, oltre a far rispettare regole più severe per le aziende che cercano di fornire servizi correlati, è stato frainteso come un passo nella direzione di rendere bitcoin una moneta a corso legale in Brasile.