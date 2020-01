Prezzi Shock + extra sconto del 10% su ePrice

Con l’arrivo del nuovo anno vi avevamo già segnalato le le nuovissime offerte ePrice che, come ricorderete, vi offrono sono solo la possibilità di finanziare tramite Findomestic ed a tasso zero, ma addirittura di cominciare a pagare le rate dei vostri acquisti a partire da maggio 2020!

L’offerta ci è sembrata subito straordinaria, sia grazie alla possibilità di finanziare i prodotti al 100%, sia di versare un anticipo con conseguente abbassamento della rata, permettendo quindi proprio a tutti di poter fare i propri acquisti senza gravare troppo sulle finanze di inizio anno. Ebbene se già questo suonava come un’ottima prospettiva per i vostri acquisti di inizio anno, allora sarete felici di sapere che ePrice ha deciso di giocarsi il tutto per tutto abbassando ulteriormente i prezzi!

L’iniziativa è quella delle “Offerte Shock”, ovvero promozioni limitatissime nel tempo e nelle quantità di articoli disponibili, che puntano ad un ribasso eccezionale dei prezzi! L’offerta è attiva da oggi e sarà disponibile fino al 12 di gennaio (e comunque fino ad esaurimento scorte).

Grazie ai prezzi shock di ePrice, avrete quindi un ulteriore abbassamento di prezzo pari al 10% su alcuni prodotti selezionati, con proposte molto ghiotte su notebook, elettrodomestici e persino TV, come è il caso dell’ottima linea QLED di Samsung che, grazie alla succitata iniziativa “tasso zero”, vi permetterà di acquistare un televisore a prova di futuro ad un prezzo decisamente abbordabile e rateizzabile, con rate che non superano i 50 euro nel caso di tantissimi grandi elettrodomestici!

Detto questo, come sempre abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti in promozione su ePrice, ovviamente le offerte sono ancora molto numerose e, proprio per questo, vi suggeriamo di tenere d’occhio la pagina completa con le promozioni in corso, così da poter tenere d’occhio le quantità dei pezzi disponibili (ovviamente molto limitate). Prima di lasciarvi agli acquisti, tuttavia, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti di questi primi giorni del 2020. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte ePrice

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!