Un prodotto che non può mancare nelle case di chiunque è senz’altro l’aspirapolvere, utile per tenere pulita e ordinata la propria casa. Nel corso degli anni questi prodotti sono divenuti sempre più comodi e facili da utilizzare, soprattutto grazie alla rimozioni di quei fastidiosi fili e cavi che ogni volta rischiavano di farci inciampare mentre pulivamo.

Se state cercando un aspirapolvere che possa essere di facile utilizzo e in grado di poter essere eventualmente trasformato anche in un aspirabriciole , allora il nostro suggerimento per questo Prime Day 2022 di Amazon è l’aspirapolvere senza filo, Shark IZ103EUGB nella colorazione Blu scuro esclusiva Amazon, che grazie a uno sconto del 38% passa da 399.99€ a 199,99€, arrivando ad avere il prezzo più basso di sempre sul conosciuto ecommerce.

Oltre al fatto di essere senza fili, l’aspirapolvere Shark IZ103EUGB è in grado di rimuovere facilmente peli e capelli dal rullo della spazzola durante la pulizia grazie alla tecnologia antigrovigli “Anti Hair Wrap”, se quindi avete animali in casa potrebbe essere senz’altro un buon investimento.

L’autonomia è di 40 minuti in modalità ION e la batteria è ricaricabile ovunque, nella confezione è presente anche una bocchetta per fessure 2 in 1 e una bocchetta per la tappezzeria. Se volete saperne di più vi invitiamo a visionare la scheda prodotto direttamente su Amazon!

Se questo aspirapolvere Shark IZ103EUGB vi è interessato, ne approfittiamo per suggerirvi di sbirciare nella nostra pagina speciale realizzata in occasione del Prime Day 2022

