Con il rientro al lavoro dopo le vacanze, e magari con i bimbi da portare a scuola, va da sé che il tempo libero dimezza. A venire in soccorso sono i robot aspirapolvere, che tolgono un peso per lo meno nelle pulizie domestiche, diminuendo drasticamente il lavoro da svolgere in casa. Se ne state cercando uno, dunque, non possiamo che consigliarvi l’ECOVACS DEEBOT X1 TURBO, uno dei migliori del settore e scontato a un prezzo ottimo su Amazon!

Ciò che distingue questo robot aspirapolvere dagli altri è che, oltre ad aspirare, è anche in grado di lavare i pavimenti e autopulirsi automaticamente. Si tratta, quindi, della soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un dispositivo capace di pulire perfettamente la casa con il minimo intervento. Inoltre, essendo smart potrete controllarlo ovunque voi siate, anche al lavoro o in vacanza.

Per quanto riguarda il prezzo, l’ECOVACS DEEBOT X1 TURBO può essere vostro a soli 649,00€ grazie a un coupon da 100,00€ offerto da Amazon, che potrete applicare semplicemente selezionando la spunta prima di inserirlo nel carrello. Considerando che il robot è stato venduto anche a 999,99€, si tratta di un’occasione davvero ottima, resa ancora più alettante dal fatto che potrete optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

Una delle caratteristiche principali del DEEBOT X1 TURBO, come vi abbiamo già accennato, è la capacità di aspirare e lavare i pavimenti in modo completamente automatizzato. Dopo aver fatto il suo lavoro, si svuoterà da solo nella sua stazione di ricarica intelligente, che non solo mantiene il robot in condizioni operative ottimali, ma lo svuota completamente dai rifiuti raccolti durante il ciclo.

Dal punto di vista delle prestazioni, questo aspirapolvere robot offre una potenza di aspirazione impressionante di 5000 Pa, garantendo una pulizia accurata e completa. Riesce, infatti, a catturare persino le particelle più piccole di polvere, e grazie alla tecnologia AIVI 3D di Autopilot può percepire la profondità e orientarsi con precisione, evitando ostacoli e pericoli come scale od oggetti sottili come cavi e tappeti.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

NB: Vi ricordiamo di attivare il coupon di 100,00€ offerto da Amazon prima di procedere al pagamento

