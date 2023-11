Prezzo SUPER sull'aspirapolvere robot DEEBOT X1 OMNI! (-520€)

Sbrigare le faccende domestiche, si sa, non è proprio l'attività più divertente del mondo, ma grazie a questa offerta del Black Friday 2023 siamo certi che le cose cambieranno... o quanto meno si faranno più semplici! Su Amazon, infatti, potrete approfittare di questo ottimo sconto del 37% sull'eccezionale aspirapolvere robot ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, che pagherete così appena 899,44€, in netto ribasso rispetto al prezzo originale di oltre 1.400 euro!

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, chi dovrebbe acquistarlo?

DEEBOT X1 OMNI non solo aspira, ma ha anche una funzione lavaggio, una stazione di pulizia multifunzionale e un sistema di autopulizia automatica. In tal senso è il robot aspirapolvere ideale per chiunque voglia completamente automatizzare le pulizie domestiche, acquistando un robot che sia in grado di azzerare quasi del tutto le interazioni dirette, ed automatizzando la gran parte del processo di pulizia dei pavimenti.

Parliamo, dunque, di un elettrodomestico all-in-one per la pulizia della casa, perfetto anche per chi ha in casa animali; senza contare che il suo ottimo sistema di navigazione lo rende anche estremamente sicuro da usare, anche qualora abbiate un'abitazione a più livelli. La sua funzione di rilevamento ostacoli 3D, infatti, permette una pulizia senza problemi, mentre l'autopulizia automatica rende la manutenzione un gioco da ragazzi.

Completamente programmabile via app, e compatibile con i principali sistemi di domotica, questo robot ha anche una propria IA integrata, con tanto di assistente vocale a cui è possibile chiedere direttamente lo svolgimento delle varie attività di pulizia. Molto comodo qualora, ad esempio, non abbiate dispositivi come quelli della gamma Amazon Echo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!