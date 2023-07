Gli aspirapolvere robot diventano sempre più efficienti e richiedono sempre meno intervento da parte dell’utente, motivo per cui molti potrebbero acquistarne uno durante l’imminente Prime Day. Pertanto, con l’aiuto di forti sconti, potreste semplificare parecchio le attività di pulizia quotidiana e risparmiare tempo prezioso, portandovi a casa un prodotto, si spera, a prezzi dimezzati.

Esistono robot aspirapolvere di varie fasce di prezzo, ma dato che manca davvero poco all’evento più importante dell’anno per le offerte, vi segnaliamo 6 modelli che dovreste tenere d’occhio durante il Prime Day. Se scontati, sarebbe opportuno acquistarli immediatamente.

ECOVACS ha già annunciato sconti per alcuni dei suoi migliori modelli durante il Prime Day. Troverete maggiori informazioni nel nostro articolo dedicato. Per il resto, non possiamo essere certi, ma riteniamo che i modelli elencati di seguito abbiano buone possibilità di essere scontati. Pertanto, salvate la pagina dei prodotti e controllate i prezzi durante il Prime Day, magari in momenti diversi, poiché non tutte le offerte partiranno contemporaneamente.

Detto ciò, vi ricordiamo che per usufruire di questi imminenti sconti è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Se non avete ancora attivato un abbonamento, potrete usufruire gratuitamente dei primi 30 giorni. Poiché seguiremo l’evento dall’inizio alla fine, vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Prime Day: 5 aspirapolvere robot da tenere d’occhio

iRobot Braava Jet m6

Potrebbe non essere il più recente modello sul mercato, ma se state cercando un’automazione per la pulizia dei pavimenti, questo modello rappresenta una delle migliori opzioni disponibili. Questo robot è stato appositamente progettato per lavare i pavimenti, offrendo un’alternativa perfetta al tradizionale mocio. Grazie alla sua capacità di sciogliere lo sporco e i residui di unto senza sforzo, riesce a ottenere risultati eccezionali. La presenza di intelligenza artificiale nel robot gli consente di riconoscere il tipo di panno utilizzato e di attivare il metodo di pulizia più adatto. I panni stessi sfruttano la forza elettrostatica per catturare lo sporco, garantendo una pulizia impeccabile. Come i più moderni robot aspirapolvere, potrete inoltre selezionare le stanze che desiderate pulire, offrendo un controllo personalizzato. Un prodotto innovativo che, per questo, occorre tenere d’occhio nei prossimi giorni.

VEDI SU AMAZON

iRobot Roomba j7+

Questo è uno dei più recenti robot prodotti dal noto produttore. A differenza del modello menzionato precedentemente, che era un lavapavimenti, questo è un aspirapolvere e svolge il suo compito in modo eccellente. Il suo prezzo di vendita è rimasto stabile da un po’ di tempo, ma durante il Prime Day potrebbe essere un’ottima occasione per acquistarlo a un prezzo vantaggioso. Roomba j7+ è un robot aspirapolvere all’avanguardia, dotato di una caratteristica rivoluzionaria: la stazione di svuotamento automatico Clean Base. Questo innovativo sistema permette al robot di svuotarsi autonomamente, garantendo che il pavimento rimanga pulito senza che dobbiate fare nulla. Lo sporco viene raccolto in sacchetti Allergen Lock, appositamente progettati per intrappolare il 99% di polline e muffe. Con la funzione Imprint Smart Map, Roomba j7+ analizza in modo intelligente l’ambiente domestico, creando una mappa virtuale estremamente precisa. Potrete anche assegnare al robot aree specifiche in cui lavorare, come ad esempio solo davanti al divano.

VEDI SU AMAZON

Roborock S7 Pro Ultra

Tra i migliori robot aspirapolvere da tenere d’occhio nei prossimi giorni spicca il Roborock S7 Pro Ultra. Anche questo modello è rimasto stabile nel prezzo per diversi mesi, pertanto durante il Prime Day ci sono ottime probabilità di acquistarlo a un prezzo mai visto prima. Ciò che lo rende speciale è la sua combinazione di funzioni di aspirapolvere e lavapavimenti, consentendo di mantenere i pavimenti impeccabili senza dover alzare un dito. Inoltre, la sua stazione di scarico intelligente permette una raccolta automatica della polvere, rendendo l’intero processo ancora più conveniente. Con una potenza di aspirazione di 5100Pa, si avvicina al top attualmente disponibile sul mercato, superando di gran lunga la media. Inoltre, la spazzola in gomma integrata è stata progettata appositamente per evitare l’annoiato problema dei capelli aggrovigliati, garantendo una pulizia efficace in ogni circostanza.

VEDI SU AMAZON

Dreame D10s Pro

Non è necessario focalizzarsi esclusivamente sui robot aspirapolvere di fascia alta durante il Prime Day. Al contrario, potreste trovare ottime offerte anche su modelli più economici, come il Dreame D10s Pro, che proprio in queste ore ha subito una significativa riduzione di prezzo. Dreame D10s Pro offre un ottimo rapporto qualità/prezzo, grazie alla sua esclusiva tecnologia IA di Dreame e alla navigazione intelligente LDS. Queste caratteristiche assicurano una pulizia efficiente e precisa in ogni angolo della casa. Il robot non solo riconoscerà gli ostacoli, ma li eviterà con precisione, offrendo un’esperienza che sembra appartenere a robot di fascia alta e dal costo elevato. Inoltre, il D10s Pro offre molto più della semplice pulizia. Grazie alla funzione di supervisione video remota, potrete monitorare la vostra casa, gli animali domestici o i bambini ovunque vi troviate. Basterà avviare l’app dedicata per visualizzare in tempo reale ciò che accade all’interno della vostra abitazione.

VEDI SU AMAZON

Rowenta RR7687 X-Plorer Serie 75

Che dire invece di questo robot aspirapolvere oltre al fatto che potrebbe essere uno di quei modelli ad andare in sconto al prossimo Prime Day? Grazie alla tecnologia laser Smart Exploration 8.0, questo robot offre una navigazione estremamente precisa, mappando accuratamente ogni stanza e rilevando gli ostacoli, il che si traduce in una pulizia personalizzata ed efficiente. Inoltre, è possibile definire delle zone off-limits per risparmiare autonomia. Il Rowenta RR7687 X-Plorer Serie 75 non si limita solo all’aspirazione, ma dispone anche di un sistema Aqua Force che consente di lavare i pavimenti in una sola passata. Infine, grazie all’intelligenza artificiale integrata, il robot è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di superficie che sta pulendo, adattando di conseguenza la potenza di aspirazione.

VEDI SU AMAZON

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

Abbiamo scelto di presentare per ultimo questo robot aspirapolvere, in quanto ECOVACS ha anticipato che sarà uno dei modelli in promozione durante il Prime Day. Come probabilmente avrete già letto in altre occasioni, il DEEBOT X1 OMNI rappresenta l’eccellenza nel campo dei robot aspirapolvere. La sua praticità è senza pari grazie alla stazione di ricarica dotata di un sacchetto di polvere sigillato, che vi permetterà di dimenticarvi di svuotare manualmente il contenitore. Durante la carica e dopo la pulizia, infatti, il robot estrarrà automaticamente la polvere e la sigillerà nel sacchetto, garantendo che nessuna polvere o allergene possano sfuggire. Anche l’efficacia di pulizia è al top, con pochi rivali in grado di competere con questo modello.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!