Il Prime Day 2023 inizierà ufficialmente tra pochi giorni, ma Amazon ha già cominciato a riempire il catalogo con offerte a dir poco allettanti. In particolare, se siete alla ricerca di nuovi dispositivi per rendere ancora più smart la vostra casa vi consigliamo un ottimo bundle con 2 Echo Dot di 5a generazione e una presa smart TP-Link Tapo P110, venduto a solo 51,98€!

Se siete clienti Prime potrete, infatti, risparmiare ben 92,99€ rispetto al prezzo più basso recente di 144,97€. Si tratta di un’offerta davvero ottima e che per questo molto probabilmente andrà a ruba in men che non si dica, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

L’Echo Dot di 5a generazione rappresenta un’evoluzione del design dei modelli precedenti, mantenendo la classica forma sferica ma migliorandone notevolmente l’aspetto, trasformandolo in un vero e proprio oggetto di arredamento che si integrerà perfettamente nel vostro ambiente domestico. Ma le novità non si fermano qui: anche il comparto audio è stato rivoluzionato, offrendo un suono avvolgente e ricco, con bassi profondi e voci nitide.

Con il nuovo Echo Dot potrete chiedere ad Alexa di riprodurre musica, audiolibri e podcast da una vasta gamma di servizi di streaming musicali, godendo di un audio potente e cristallino da ogni angolo della casa. Inoltre, il display più ampio vi permette di visualizzare non solo l’orologio, ma anche informazioni utili come il meteo o il nome della canzone che state ascoltando insieme all’artista.

Nel bundle vi è poi la presa smart TP-Link Tapo P110, che vi consentirà di controllare i vostri dispositivi da remoto, accendendoli o spegnendoli ovunque vi troviate tramite l’app Tapo o gli assistenti vocali, sia in tempo reale che con la funzione di programmazione. Inoltre, la modalità assenza simula la vostra presenza attivando o disattivando apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali, aumentando la sicurezza della vostra casa mentre non ci siete.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte che l’offerta potrebbero esaurire a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!