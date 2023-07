Mancano solo pochi giorni all’arrivo del Prime Day 2023 che, come saprete, si terrà i prossimi 11 e 12 luglio. Nel mentre, tuttavia, Amazon ha deciso di addolcirci l’attesa mettendo in campo già alcune offerte, ovviamente dedicate a prodotti che portano su di sé il marchio Amazon, o quello di aziende annesse, come è il caso di diversi prodotti Blink, e di diversi altri della famiglia Amazon Echo.

Ovviamente, come abbiamo detto, si tratta comunque di prodotti che fanno da anticamera ai Prime Day 2023 e, per questo, necessitano di un abbonamento al servizio Amazon Prime per poter essere fruiti, motivo per cui vi suggeriamo di sottoscriverne uno, o di assicurarvi che quello che avete in possesso sia ancora attivo.

L’offerta del giorno? Decisamente questo splendido bundle, scontato al 50%, formato da 2 dispositivi Echo Show 5 di terza generazione (i più nuovi, praticamente gli ultimi arrivati sul mercato), ed una presa smart TP-Link Tapo P110 Smart Plug, ovvero una presa intelligente con connettività Wi-Fi e con monitoraggio energetico, che vi permetterò di tenere sotto controllo i consumi di qualsiasi cosa sia ad essa connesso.

Si tratta, indubbiamente, di una bella occasione da cogliere al volo, specie considerando che il prezzo di un bundle del genere corrisponderebbe alla bellezza di 234,97€, oggi scontati da Amazon, come detto, del 50%, e dunque acquistabile ad appena 117,98€!

Un affare, le cui scorte sono limitatissime, e che vi permetterà di portare a casa, come specificato in apertura, 2 dispositivi Echo Show 5 di ultima generazione: prodotti straordinari, migliorati in tutto e per tutto rispetto alla precedente generazione e che, stando ad Amazon, vantano un incremento della velocità del 20%!

Parliamo, sostanzialmente, di due eccellenti smart hub cin schermo touch, pensati per poter fungere sia da assistenti domotici, sia da prodotti stand alone per l’ascolto di musica, la visione di notizie e/o video, e per la fruizione anche di contenuti come ricette, podcast, video su Twitch e YouTube e non solo!

Per far ciò, Echo Shw 5 si propone con un nuovo sistema di altoparlanti integrati, che offre bassi potenziati e un suono ancora più cristallino, ed il suo classico e comodo display touch Full HD da 5,5″. Inoltre, grazie all’integrazione dell’assistente vocale Amazon Alexa, potrete sfruttare l’Echo Show 5 per impostare sveglie, promemoria e gestire altri dispositivi smart facenti parte del medesimo ecosistema, siano essi aspirapolvere robot, luci intelligenti o sistemi di sorveglianza!

L’impostazione della rete domotica è semplice e immediata e, vista la presenza tanto di uno schermo, quando di una videocamera integrata (con tanto di microfono), è ovvio che proprio Echo Show 5 potrebbe rappresentare, per voi, il dispositivo ideale da avere in casa per gestire l’intero apparato smart della vostra abitazione.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina Amazon dedicata al bundle, così che possiate portarvelo a casa al suo convenientissimo prezzo scontato. Ed a proposito di convenienza: vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro portale in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

