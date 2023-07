Tenere sotto controllo la qualità dell’aria è molto importante per chi soffre di allergie o problemi respiratori, ma a causa di inquinamento e smog sempre più persone si preoccupano di sapere se è abbastanza pulita almeno l’aria che respirano in casa. Ebbene, se state cercando un sistema che vi aiuti in tal senso, non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta sull’Amazon Smart Air Quality Monitor, oggi scontato del 38%.

Anche se il Prime Day 2023 ci sarà l’11 e il 12 luglio, il portale riserva ai clienti Prime (potete abbonarvi seguendo questo link) diverse promozioni che lo anticipano, proprio come in questo caso. Grazie all’offerta, questo ottimo sistema di monitoraggio della qualità dell’aria costa solo 49,99€, ben 30,00€ in meno rispetto al prezzo più basso precedente di 79,99€.

Questo sensore smart è compatibile con l’ecosistema Amazon Echo, poiché è prodotto da Amazon appositamente per la sua gamma di prodotti IoT. L’Amazon Smart Air Quality Monitor controlla costantemente la qualità dell’aria all’interno della vostra casa tenendo conto di 5 fattori chiave: composti organici volatili, particolato, monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura.

Una volta raccolti i dati, il dispositivo vi fornirà i risultati ottenuti dalla sua analisi direttamente sul vostro smartphone o su un dispositivo con Alexa integrato, offrendovi un indice di qualità dell’aria facile da leggere e comprendere. Inoltre, riceverete consigli utili e semplici da mettere in pratica su come migliorare la pulizia dell’aria, in modo che possiate sfruttare i dati per migliorare la qualità della vostra vita.

Va poi aggiunto che potrete avere un’idea della qualità dell’aria che respirate in casa anche con un rapido sguardo all’Amazon Smart Air Quality Monitor grazie alla sua spia LED, che cambia colore proprio in base ai dati rilevati.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

