Il Prime Day 2023 non è ancora cominciato, ma Amazon sta già mettendo un po’ di carne sul fuoco, proponendoci diverse ed interessantissime offerte, specie per quando riguarda prodotti che portano su di sé il marchio Amazon, o quello di aziende annesse, come è il caso di Blink. Ma non fraintendeteci: va benissimo così, perché si tratta di prodotti di indubbia qualità, con sconti anche molto importanti.

Unico “cavillo”, si tratta comunque di prodotti con sconti riservati esclusivamente ai clienti Prime e che, in tal senso, fungono da “apertura” a quelle che saranno le offerte del Prime Day 2023 che, lo ricordiamo, partiranno l’11 luglio, ovvero la prossima settimana.

Ebbene, tra i vari, quello che vi proponiamo qui è forse uno dei più belli ed utili, nonché uno dei più amati, è certamente lo splendido “campanello smart” Blink Video Doorbell, un dispositivo intelligente e funzionale che, grazie ad Amazon, è oggi in sconto a soli 39,99€, contro i 69,99€ del prezzo originale!

Un prezzo ottimo, per uno sconto applicato del 43% che, come intuirete, vi permetterà di rendere più smart la vostra casa, grazie all’installazione di un campanello dotato di telecamera che, per altro, non richiederà alcun lavoro di muratura per essere installato!

Compatibile con Alexa, Blink Video Doorbell può essere collegato al campanello di casa, o lasciato “stand alone” sull’uscio della vostra porta, permettendovi di ricevere le notifiche, e la relativa scampanellata, direttamente sul vostro smartphone, o su qualsiasi dispositivo della vostra rete domotica.

Blink Video Doorbell, infatti, come qualsiasi altro dispositivo Blink fa parte dell’ecosistema Amazon Alexa e, in quanto tale, può essere facilmente collegato ad altri dispositivi smart della famiglia di prodotti Echo, come ad esempio Echo Show, che vi permetterà anche di visualizzare chi si troverà fuori alla vostra porta.

Blink Video Doorbell, infatti, integra una piccola ma funzionale videocamera HD a 1080p, con tanto di un modulo infrarossi per la visione notturna. Parliamo, inoltre, di un dispositivo dotato di un modulo audio bidirezionale che, in tal senso, permette non solo di captare i suoni, ma anche di emetterli, permettendovi di rispondere a qualsiasi scocciatore.

Alimentato da 2 batterie ricaricabili di tipo AA, Blink Video Doorbell è ottimizzato per durare mesi con una singola ricarica, e bastano davvero pochissimi minuti per “smontarlo”, ricaricarlo e rimetterlo al suo posto. Si tratta, inoltre, di un dispositivo certificato IP54 e, pertanto, resistente persino agli agenti atmosferici, così che possa essere installato anche in strada, all’esterno della vostra abitazione.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo a casa al suo convenientissimo prezzo scontato. Ed a proposito di convenienza: vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro portale in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

