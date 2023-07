State pensando di acquistare un sistema di videosorveglianza che monitori eventuali intrusioni in casa vostra, magari in vista delle vacanze? Allora non possiamo che segnalarvi questa incredibile offerta di Amazon, che propone ai clienti Prime il kit con 4 videocamere Blink Outdoor con un importante sconto del 57%.

Grazie al questa promozione che anticipa i forti sconti del Prime Day 2023 lo pagherete solo 161,99€, risparmiando ben 217,99€ rispetto al prezzo più basso recente di 379,98€. Ribassi come questo non sono così comuni, per cui vi consigliamo di approfittarne, prima che la promo o le scorte si esauriscano. Per rendere l’acquisto più agevole e comodo, potrete anche scegliere di dilazionare la spesa in comode rate a tasso zero, selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

Le telecamere di sicurezza Blink Outdoor sono in HD e wireless perché alimentate a batteria, permettendovi di monitorare la vostra casa giorno e notte grazie alla visione notturna a infrarossi senza l’ingombro di cavi e fili. Non dovrete nemmeno preoccuparvi dell’autonomia, dato che la durata delle due batterie AA al litio incluse arriva fino a due anni. Trattandosi poi di videocamere progettate anche per gli esterni, sono resistenti agli agenti atmosferici, grazie allo speciale sigillo interno che protegge dall’acqua.

Monitorare la vostra casa sarà semplicissimo, grazie all’app Blink Home Monitor, che invierà notifiche sul vostro smartphone quando le telecamere rileveranno dei movimenti. Potrete anche personalizzare le zone di rilevamento direttamente dall’app, in modo da ricevere solo gli avvisi che contano. Blink Home Monitor dispone anche della funzione Live View e di audio bidirezionale, così potrete vedere, ascoltare e perfino parlare con i visitatori in tempo reale.

L’utilizzo di Blink Outdoor è reso ancora più semplice e comodo dalla compatibilità con Alexa, per cui potrete monitorare la vostra casa usando i dispositivi compatibili con l’assistente vocale. Infine, non possiamo non menzionare l’archiviazione dei video registrati da questo ottimo sistema di sicurezza. Ebbene, anch’essa sarà facilissima, dato che potrete salvare e condividere i video su una chiavetta USB o nel Cloud, sfruttando i 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

