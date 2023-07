Il Prime Day 2023 non è ancora cominciato ma, che ci crediate o meno, Amazon ha già messo in piedi alcune interessantissime offerte, con alcuni prodotti, creati proprio dall’azienda (e da alcune delle sue controllate), che si stanno già proponendo in sconto, ovviamente solo per i clienti Prime!

Si tratta di piccoli ma utilissimi prodotti del mondo tech e iot e, tra questi, quello che vi presentiamo tra queste righe è l’ottima presa intelligente Amazon Smart Plug, una presa elettrica smart creata e prodotta da Amazon, facente parte dell’ecosistema Amazon Echo, e dunque facilmente controllabile tramite l’assistente vocale Alexa.

Il prezzo è davvero eccezionale! Infatti, potete acquistare l’Amazon Smart Plug al costo di soli 12,99€, rispetto al prezzo originale di 24,99€. Uno sconto del 48% che non dovete assolutamente sottovalutare ben chiaro che, come detto in apertura, si tratta di un’offerta riservata esclusivamente ai clienti Prime e che, in tal senso, funge da “apertura” a quelle che saranno le offerte del Prime Day 2023 che, lo ricordiamo, partiranno l’11 luglio, ovvero la prossima settimana.

Tornando al prodotto protagonista di questa offerta, Amazon Smart Plug non è altro che una presa elettrica che, tuttavia, dispone al proprio interno di un modulo Wi-Fi per la connessione alla rete internet, e di un modulo IA per Alexa. Si tratta, in soldoni, di una presa smart, che proprio tramite l’interazione con Alexa (che può avvenire sia tramite smartphone o tramite altri dispositivi compatibili), vi permetterà di accendere e spegnere i vostri dispositivi elettrici in modo semplice.

Si tratta, in sostanza, di un piccolo gadget che può facilmente ampliare la vostra rete domotica, senza necessariamente cambiare dispositivi vecchi ma funzionali, come ad esempio lampade, macchine per il caffè, luci decorative o qualsiasi altro prodotto a corrente. Anche la configurazione è molto semplice, e qualora possediate altri dispositivi Amazon che supportino Alexa, scoprirete che l’integrazione della Smart Plug non è solo semplice, ma praticamente immediata!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo a casa al suo convenientissimo prezzo scontato. Ed a proposito di convenienza: vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro portale in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

