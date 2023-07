Come da previsioni, Amazon ha anticipato alcune offerte del tanto atteso Prime Day dell’11 e 12 luglio per i clienti con un abbonamento Prime attivo. Tra queste vi è un focus sulla sicurezza domestica, un argomento di grande rilevanza durante le vacanze estive. La protagonista è una videocamera Blink, disponibile nel set che comprende 2 unità con uno sconto mai visto prima del 56%.

Da oggi, 8 luglio, è possibile acquistare questa videocamera a soli 79,99€ invece dei normali 179,99€ che, tra l’altro, non rappresentano neanche il prezzo originale, poiché su questo prodotto Amazon fa riferimento al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Inizialmente, questa videocamera di sicurezza era infatti venduta a 219,99€, il che rende quest’offerta un’opportunità d’acquisto davvero conveniente.

Va detto anzitutto che si tratta di una videocamera di sicurezza che andrebbe installata all’esterno e, visto che parliamo di un prodotto a marchio Blink, la sorveglianza affidabile sarà garantita con la massima facilità d’uso. La videocamera non richiede l’uso di fili, ma solamente una connessione internet e l’app dedicata, che è utile per la configurazione iniziale e per visualizzare le immagini in live streaming da qualsiasi dispositivo compatibile, come ad esempio un Echo Show.

Una delle caratteristiche distintive di Blink Outdoor è la sua eccezionale autonomia. Alimentata da due batterie AA al litio (incluse), questa videocamera può funzionare senza problemi fino a 2 anni. Non dovrete quindi preoccuparvi di ricaricarla frequentemente, garantendo così una protezione continua in diversi punti esterni della casa.

La resistenza agli agenti atmosferici è un’altra caratteristica importante di Blink Outdoor. Essendo pensata per l’uso esterno, è progettata per affrontare le condizioni climatiche più estreme, dal sole cocente alla pioggia battente. Come ogni dispositivo smart, le notifiche di eventuali anomalie arriveranno direttamente sul vostro smartphone, pertanto sarete sempre informati sulle attività sospette.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!