L’Amazon Prime Day è ormai alle porte! A partire dalla mezzanotte di domani, 11 luglio, infatti, lo store darà il via al suo attesissimo appuntamento annuale con offerte e promozioni, scontando una moltitudine di prodotti giusto in vista dell’estate, permettendovi di acquistare anche la migliore tecnologia a prezzi a dir poco scontatissimi, praticamente ai livelli dei saldi del Black Friday.

Non tutti i prodotti, tuttavia, saranno in sconto a partire dalla mezzanotte e, anzi, per quanto riguarda gli articoli tecnologici prodotti direttamente da Amazon, come gli arcinoti Amazon Echo, gli sconti sono partiti già da mezzogiorno, comprensivi di alcune offerte capaci di decurtare il prezzo finale anche oltre il 50%!

Un esempio, in tal senso, sono alcuni dei prodotti della gamma Fire TV Stick che, proprio grazie alle offerte del Prime Day, sono già in sconto fino al 63%, rappresentando certamente uno dei migliori “affari d’apertura” di questa prima tornata di sconti Prime. Ed a proposito di Prime, vi ricordiamo che tali offerte hanno sconti strettamente riservati ai clienti Prime e che, per questo, dovrete disporre di un abbonamento Amazon Prime per poterne usufruire!

Tra le varie, l’offerta che indubbiamente ci preme segnalarvi è quella relativa ad Amazon Fire Tv Stick 4K, scontato da Amazon ad appena 25,99€, e dunque con uno sconto del 63% rispetto ai 69,99€ necessari per l’acquisto!

Un prezzo davvero stracciato per questo prodotto che, nella sua immane semplicità, non richiederà altro che l’aggancio un televisore dotato di ingresso HDMI per funzionare, oltre – ovviamente – ad una connessione internet senza fili. Grazie a Fire TV Stick, potrete così rimettere a nuovo un vecchio televisore, anche 4K, magari sprovvista di modulo per la connessione ad internet, perché guasto o magari del tutto sprovvisto.

Ben chiaro che Fire Stick TV non permette la ricezione dei canali televisivi in chiaro, il piccolo e versatile dispositivo Amazon vi permetterà comunque di accedere a moltissimi servizi in streaming, gratuiti o in abbonamento, come ad esempio Netflix, Disney+, DAZN e, ovviamente, Amazon Prime Video.

E non è tutto, perché grazie a Fire TV Stick potrete anche accedere ad app di servizi musicali come Spotify e Amazon Music, collegando i vostri account e gestendo la riproduzione di milione di brani. La versione 4K, inoltre, inoltre, oltre a poter ricevere e proiettare sul televisore programmi in risoluzione massima 4K, è anche uno dei modelli che viene venduto in coppia con un telecomando di nuova generazione, che integra in sé persino l’assistente vocale di Amazon, Alexa, con cui potrete gestire la riproduzione dei contenuti trasmessi semplicemente con la vostra voce.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la lista sottostante, con tutti i prodotti disponibili e in sconto, ricordandovi ancora una volta che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime.

Fire TV Stick in sconto al Prime Day

