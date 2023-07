Dopo due giorni intensi di offerte, è giunto il momento di valutare l’esito di questo Prime Day 2023, che, a nostro avviso, si è dimostrato tra i migliori delle ultime edizioni in termini di risparmio. Come previsto, un gran numero di persone ha approfittato di queste offerte, inclusi voi lettori di Tom’s Hardware, che avete seguito con interesse la nostra rassegna dedicata alle offerte dall’inizio alla fine.

Dai processori ai monitor, dalle schede grafiche agli accessori per il gaming, passando per dispositivi smart e prodotti per la casa, avete acquistato un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati. Ora, cerchiamo di identificare i 10 articoli più venduti. Di seguito, faremo una panoramica di ciò che avete apprezzato di più e, vi anticipiamo, troverete diversi articoli che non sono strettamente legati alla tecnologia e all’informatica. Questo non sorprende, considerando che il Prime Day ci ha abituato a offerte eccezionali su una vasta gamma di categorie merceologiche.

Prime Day: i 10 prodotti più acquistati dai lettori di Tom’s

CarlinKit A2A | Android Auto

Tra gli articoli più venduti vi è il CarlinKit A2A, un adattatore che consente di usare Android Auto senza fili nella vostra auto. L’offerta era molto buona, al punto che gli abbiamo dedicato un articolo per metterlo in risalto. Grazie a questo dispositivo, la connessione alla vostra auto avviene non appena salite a bordo, con un tempo di connessione di circa 10 secondi. Il modulo wireless di questo adattatore è dotato di tre antenne, garantendo una connessione stabile e una velocità di trasmissione elevata, con una velocità massima di 866 Mbps.

Fire TV Stick 4K | Chiavetta

Come in tutte le edizioni del Prime Day, le chiavette Fire TV Stick vanno a ruba, e il motivo è abbastanza ovvio visto che vengono proposte a prezzi tracciati. Il loro successo è dovuto anche al fatto che possono essere utilizzate anche su televisori vecchi, avendo accesso a una vasta selezione di film, episodi di serie TV e brani musicali da Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri. Le Fire TV Stick 4K includono anche un telecomando vocale Alexa, che rende l’esperienza d’uso ancora più semplice e coinvolgente.

Oral-B Precision Clean | Testine spazzolino elettrico

Come anticipato, tra gli articoli più acquistati vi sono anche quelli poco legati alla tecnologia e all’informatica, come le testine Oral-B Precision Clean per uno dei migliori spazzolini elettrici. Grazie alla loro tecnologia innovativa CleanMaximiser, queste testine di ricambio garantiscono una pulizia profonda e efficace. La tecnologia CleanMaximiser ottimizza la durata delle setole, segnalando quando è il momento ideale per sostituire la testina. In questo modo, potrete sempre mantenere una pulizia ottimale e una salute dentale ottimale.

Echo Dot | Assistente vocale

Tornando ai dispositivi Amazon, moltissimi acquisti hanno riguardato il piccolo Echo Dot di 5° generazione che, come molti altri, è stato proposto a un prezzo davvero irrisorio. Grazie al display LED migliorato, avrete a disposizione un rapido sguardo su molte informazioni utili. Potrete controllare l’ora, le sveglie, le previsioni del tempo, i titoli delle canzoni e tanto altro senza dover alzare un dito. Insomma, un assistente sempre pronto ad aiutarvi, capace di produrre anche risposte divertenti se richieste dall’utente.

Dreame L10s Ultra | Robot aspirapolvere

È interessante come molti di voi abbiano preferito i robot aspirapolvere di fascia alta, a dimostrazione di come la tecnologia abbia fatto passi da gigante in questo settore, da invogliare i consumatori a investire cifre importanti per un sistema di pulizia automatizzato. Tra i più acquistati vi è il Dreame L10s Ultra, un modello che, grazie alla tecnologia DualBoost 2.0, svuota autonomamente la polvere accumulata in un sacco da 3 litri. Questo significa che potete godervi fino a 60 giorni di pulizia automatica senza dover toccare una scopa. Basta gettare il sacco quando è pieno e il robot sarà pronto per riprendere il lavoro.

Sennheiser HD 599 | Cuffie

Queste cuffie non mancano mai al Prime Day e, come sempre, molti ne approfittano per acquistarle a un prezzo super vantaggioso, anche perché si tratta di cuffie dalla qualità audio superiore alla media, in grado di soddisfare anche gli audiofili. Nonostante molti le trovino brutte esteticamente, sono dotate di un innovativo design Ergonomic Acoustic Raffinement, che incanala il segnale audio direttamente nelle vostre orecchie, offrendovi una chiarezza e una precisione impeccabili. Sia stiate ascoltando musica o godendo un film coinvolgente, sarete immersi in un audio avvolgente che catturerà ogni dettaglio sonoro.

Caffè Borbone Respresso | Caffè

Grandi occasioni anche per agli amanti del caffeina, che hanno avuto modo di acquistare le capsule Borbone Respresso a un prezzo stracciato, in particolare quelle nella confezione da 100 unità con miscela rossa. Questa vanta un sapore forte e cremoso, offrendo una profonda sensazione di piacere al palato, regalando un’esperienza magica a ogni sorso. La miscela rossa di Caffè Borbone Respresso è composta al 100% da pregiata robusta selezionata, offrendo quindi una qualità superiore e un aroma intenso che vi accompagneranno in ogni momento della giornata.

SIHOO | Sedia

Per quanto riguarda il comfort di seduta, molti di voi hanno preferito acquistare una sedia da ufficio tradizionale anziché un modello da gaming, merito ovviamente dell’incredibile sconto applicato su questo modello. Il design ergonomico è una caratteristica distintiva della sedia SIHOO. Lo schienale adotta una forma a S che imita la colonna vertebrale umana, offrendo un supporto ottimale alla schiena. Inoltre, il design della patch regolabile a lisca di pesce mantiene la colonna vertebrale allineata correttamente, aiutando il corpo e, perché no, anche la mente a rilassarsi. Il sedile con schienale alto e il poggiapiedi favoriscono un’angolazione ottimale tra il corpo e le cosce, garantendo una postura confortevole anche durante lunghe sessioni.

Echo Pop | Assistente vocale

Fantastico lo sconto sull’Echo Pop, che vi ha permesso di acquistare questo assistente vocale Amazon a meno di 20 euro. Un dispositivo presentato da poco, ideale per stanze da letto e gli spazi ridotti. Come i suoi simili, Echo Pop è stato progettato con la massima attenzione per garantire la protezione e il controllo dei vostri dati personali, permettendovi di disattivare i microfoni in un attimo tramite il pratico pulsante dedicato. Sempre come i suoi simili, Echo Pop è in grado di rendere ogni ambiente intelligente con il semplice controllo della vostra voce o l’app Alexa, consentendovi di controllare dispositivi smart compatibili come prese e luci.

Samsung 870 EVO | SSD

Terminiamo questa lista di 10 prodotti con il Samsung 870 EVO, un SSD che avete molto apprezzato durante il Prime Day 2023, dato il suo prezzo di vendita molto basso rispetto alla media. Grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write, il Samsung 870 EVO accelera le velocità di scrittura, consentendo un’elaborazione veloce e una performance costante in ogni attività. Non importa se state gestendo attività informatiche o lavorando con video di altissima qualità come il 4K e l’8K, questo SSD è progettato per soddisfare le vostre esigenze senza compromessi. Samsung 870 EVO è dotato poi del controller V-NAND & MKX di sesta generazione, che offre una stabilità impareggiabile, garantendo che le vostre operazioni di hosting siano sempre fluide e senza intoppi.

