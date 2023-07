Siamo entusiasti di comunicarvi che Amazon ha deciso di sorprendere i suoi clienti anticipando una serie di offerte imperdibili in vista del Prime Day, che inizierà a mezzanotte. Tra queste promozioni vi segnaliamo il nuovissimo Echo Pop con Tapo Smart Plug, una presa smart che permette di gestire e automatizzare i dispositivi elettronici domestici fin da subito. Questo bundle da 69,98€ è ora disponibile a soli 26,99€!

Vi ricordiamo che per accedere alle offerte del Prime Day è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Anche l’abbonamento mensile a soli 4,99€ è sufficiente per usufruire di tutti i vantaggi e recuperare l’intero costo grazie al notevole risparmio che otterrete acquistando anche un singolo prodotto come l’Echo Pop. Questo dispositivo è stato presentato solo poche settimane fa, quindi poterlo acquistare con uno sconto superiore al 60% è incredibile.

Echo Pop è un dispositivo smart che funziona esattamente come qualsiasi altro Echo grazie alla sua integrazione con Alexa, pertanto è possibile controllare la musica tramite comandi vocali e svolgere molte altre funzioni. Ad esempio, è possibile connettere il proprio smartphone tramite Bluetooth e diffondere la musica preferita in tutta la stanza.

Tuttavia, Alexa e, di conseguenza, Echo Pop offrono molto più della semplice riproduzione musicale, consentendo di controllare in modo intelligente i propri elettrodomestici smart. Se non si dispone di quest’ultimi, allora verrà in vostro aiuto la presa Tapo Smart Plug compresa in questo bundle, che vi permetterà di godere di alcune delle funzionalità tipiche dei dispositivi smart. Ad esempio, sarà possibile accendere e spegnere un elettrodomestico con la voce, anche se non è smart.

Oltre che per le sue tipiche funzioni smart, Echo Pop si distingue anche per il suo design unico, che lo differenzia dagli altri dispositivi Echo. Pur essendo compatto come l’Echo Dot, molto piccolo e discreto, Echo Pop offre un suono ricco e potente, che non passerà inosservato ovunque venga posizionato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che il Prime Day potrebbe far esaurire rapidamente le scorte.

