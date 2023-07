Da tempo state cercando l’occasione perfetta per portare a casa delle valide cuffie o dei comodi auricolari a usare fuori casa? In tal caso non dovreste assolutamente farvi scappare le super offerte del Prime Day, attive solamente per oggi e domani e fino a esaurimento scorte. Come ogni anno, le proposte sono davvero imperdibili e tutte molto valide, per varie fasce di prezzo e necessità, ma soprattutto con sconti fino al 64%!

I brand che aderiscono alla promozione sono moltissimi: Bose, JBL, Sony, Sennheiser e molti altri ancora. Per cui, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione fintanto che potete sfruttare i ribassi del Prime Day.

In ambito cuffie vanno indubbiamente menzionato le Sennheiser HD 599 disponibili ad appena 79,99€, un prezzo folle per un prodotto del genere. Queste cuffie vi assicurano delle prestazioni eccellenti, ideali per chi cerca un suono sofisticato affiancato a design e qualità costruttiva. I trasduttori Sennheiser, infatti, utilizzano bobine in alluminio che assicurano alta efficienza, una dinamica eccellente ed una distorsione estremamente bassa dell’audio. Inoltre, il design aperto circumaurale offre una presentazione spaziale estremamente “aperta” per migliorare l’esperienza di ascolto.

In alternativa, se vorreste puntare su degli auricolari confortevoli a un prezzo piuttosto contenuto, vi consigliamo gli Oppo Enco X a soli 84,99€. Gli auricolari Oppo Enco X sono creati con collaborazione con il brand danese HiFi Dynaudio, per un’esperienza di ottima qualità ed estremamente confortevole. Innovativi rispetto ai modelli tradizionali, gli auricolari Enco X presentano un design a doppio driver coassiale che tipicamente si trova solo nei dispositivi audio di fascia alta. Inoltre, presentano un design ergonomico innovativo, con un peso di soli 4,8g e punte in silicone con due livelli di durezza, garantendo stabilità e comfort.

