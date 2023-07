Come di certo saprete, le super offerte del Prime Day 2023 sono finalmente disponibili per tutti i clienti Amazon Prime. In questa tornata promozionale troverete i prodotti migliori a prezzi super scontati! Fra questi, ci sono naturalmente anche smart TV e soundbar per trasformare il vostro salotto in una sala cinema.

Se state pensando di acquistare questi prodotti singolarmente o in combo per vivere un’esperienza totalmente immersiva nei vostri film, videogiochi e serie TV preferiti, troverete di certo ciò che state cercando in questo articolo, in cui abbiamo selezionato per voi le offerte migliori su smart TV e soundbar.

Teniamo a sottolineare che potrete anche scegliere di dilazionare la spesa in comode rate a tasso zero selezionando CreditLine come metodo di pagamento. Sicuramente, poi, ci saranno altre offerte singole, per cui vi invitiamo a continuare a seguirci per non perdervene nemmeno una!

Per coloro che cercano una smart TV top di gamma, l’offerta più ghiotta è certamente quella sulla spettacolare Samsung QE55QN94BATXZT da 55”, che trovate a soli 829,00€. Questo modello fa parte della serie Neo QLED di Samsung, celebre per i colori brillanti, il contrasto elevato, i neri profondi e i bianchi luminosi. Il processore Neo Quantum 4K, poi, analizza ogni singola scena per esaltarne tutti gli elementi e i dettagli grazie all’intelligenza artificiale.

Troverete tutte le vostre piattaforme di streaming preferite in un unico posto, grazie a Smart Hub, e se siete dei gamer potrete godere di performance eccezionali anche da questo punto di vista. Infatti, questo modello della serie QN90B supporta Motion Xcelerator Turbo Pro, che migliora l’azione di gioco fino a 144 Hz per eliminare i fastidiosissimi lag, e FreeSync Premium Pro, che vi regalerà prestazioni fluide, straordinarie immagini HDR e bassa latenza.

Prezzo bomba anche per l’ottima TCL 65P639 con schermo da 65”, offerta ad appena 449,00€, un prezzo davvero molto conveniente, data anche la grande dimensione dello schermo. Una delle caratteristiche principali di questo modello è il Dynamic Color Enhancement, l’algoritmo proprietario di TLC che espande la palette colori tradizionale, offrendo un’esperienza visiva più ricca e di qualità superiore; insieme alla tecnologia HDR 10 vi regalerà immagini dettagliate con colori e contrasti migliorati.

Questo modello supporta anche Google TV, un comodissimo hub in cui troverete in un solo colpo d’occhio tutte le vostre piattaforme di streaming e app preferite. Inoltre, la compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa renderà la navigazione fra i contenuti ancora più comoda e semplice.

Per completare il setup della vostra sala cinematografica casalinga vi consigliamo l’acquisto di un’ottima soundbar che vi faccia sentire al centro dell’azione anche sotto il profilo sonoro. In tal senso, non possiamo che segnalarvi l’eccezionale LG S65Q, che oggi trovate a soli 199,00€. Parliamo di un potente sistema a 3.1 canali con subwoofer wireless e una potenza di 420W. La soundbar ricrea un effetto surround virtuale grazie alla tecnologia DTS Virtual:X, mentre l’intelligenza artificiale adatta la resa sonora alle immagini sullo schermo della TV.

Infine, vi invitiamo ad effettuare i vostri acquisti il prima possibile, poiché le richieste saranno di certo elevatissime e le scorte potrebbero esaurirsi presto. Vi consigliamo poi di continuare a tenere d’occhio il nostro portale, poiché segnaleremo le migliori offerte del Prime Day 2023.

