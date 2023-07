Dopo avervi presentato ieri, il 11 luglio, alcune delle migliori offerte di elettrodomestici smart del gigante dell’e-commerce durante il Prime Day 2023, adesso vogliamo fare lo stesso focalizzandoci sugli elettrodomestici da cucina. Se state quindi cercando planetarie, friggitrici ad aria o aspirapolvere, queste sono le offerte più interessanti del momento.

Ricordatevi che il Prime Day dura solo due giorni e oggi è l’ultimo giorno, quindi avete solo poche ore per cogliere queste occasioni, molte delle quali mai viste finora. Inoltre, è importante sottolineare che questi sconti sono riservati esclusivamente ai clienti Prime, quindi se non volete perdervi queste occasioni, correte ad attivare l’abbonamento al noto servizio.

Ciò detto, perché non approfittare dei super sconti offerti durante il Prime Day per acquistare una friggitrice ad aria? In particolare, vi consigliamo la Aigostar Smart Cube, un modello controllabile da remoto. Attualmente è disponibile a soli 89,24€, ma ciò non è tutto. Potete anche applicare un coupon direttamente sulla pagina del prodotto, ottenendo un ulteriore sconto del 5% sul prezzo già fortemente scontato.

Grazie alla sua connessione Wi-Fi, questa innovativa friggitrice vi permette di controllarla comodamente dallo smartphone tramite l’applicazione AigoSmart, facendovi provare un modo di usare questo elettrodomestico da cucina senza precedenti.

Come tutte le friggitrici ad aria, è progettata per offrire una cottura priva di oli aggiunti. Questo modello riesce a riscaldare la parte interna in breve tempo, facendo circolare l’aria a 360 gradi, per cibi gustosi e croccanti. La capacità del cestello è generosa, visto che parliamo di 7 litri, sufficienti per cucinare da 6 a 10 porzioni in una sola volta.

Detto ciò, vi invitiamo a visitare le pagine dei singoli prodotti per ulteriori informazioni. Ribadiamo l’importanza di approfittare di questi sconti, poiché durante il Prime Day l’elevata domanda può far esaurire rapidamente le scorte disponibili.

Prime Day: le migliori offerte sugli elettrodomestici da cucina

