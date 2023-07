Il Prime Day 2023 è alle porte, ma il gigante dell’e-commerce ha deciso di fare un regalo anticipato ai suoi fedeli clienti, pubblicando le offerte per i dispositivi Kindle un giorno prima delle date ufficiali dell’evento. Quindi, se siete appassionati di libri e desiderate fare un affare vantaggioso prima di mettervi a leggere in vacanza, non potete perdervi queste straordinarie opportunità.

I dispositivi Kindle sono progettati proprio per offrire un’esperienza di lettura paragonabile a quella cartacea, con affaticamento agli occhi praticamente inesistente. E se avete sognato di possedere il prestigioso Kindle Oasis o l’innovativo Kindle Scribe, allora questo è il momento perfetto per acquistarlo, perché oltre ai più semplici Kindle il portale ha scontato anche i suoi modelli più avanzati.

Kindle Scribe

Lo sconto varia in base al modello. Si parte dal 18% per il Kindle Oasis e si arriva al 28% per il Kindle Paperwhite. Troverete tutti i link e i relativi prezzi alla fine dell’articolo. Detto ciò, esploreremo le caratteristiche tecniche principali di questi dispositivi per aiutarvi a capire quale potrebbe essere il modello più adatto a voi.

Iniziamo con il Kindle (modello 2022), l’entry level di questa gamma di prodotti. È dotato di uno schermo antiriflesso da 6″ con una risoluzione di 300 ppi, che corrisponde alla definizione del testo stampato su carta. L’autonomia è eccezionale, con una durata fino a 6 settimane e la possibilità di ricaricare la batteria tramite USB-C. Con i suoi 16 GB di spazio, avrete ampio spazio per scaricare tutti gli e-book che desiderate leggere in vacanza o nel vostro tempo libero.

Kindle Paperwhite ha uno schermo leggermente più grande da 6,8″ e offre la regolazione della tonalità della luce, garantendo una visione ottimale del testo in qualsiasi condizione. L’autonomia si estende fino a 10 settimane, con un aumento di 4 settimane rispetto al modello base. Inoltre, è dotato della certificazione IPX8, che garantisce la resistenza all’acqua, ideale per l’uso in spiaggia o in luoghi simili in cui il dispositivo potrebbe venire a contatto accidentale con l’acqua.

Kindle Oasis si distingue per il suo design elegante e uno schermo da 7″ di diagonale. Questo design consente l’inclusione di pulsanti dedicati per il cambio pagina, offrendo un’esperienza di lettura ancora più semplice e istantanea. Nonostante le dimensioni maggiori dello schermo, la densità dei pixel rimane a 300 ppi, garantendo un’esperienza di lettura altrettanto nitida e dettagliata.

Infine, c’è il Kindle Scribe, il primo dispositivo Amazon per la lettura digitale con un display da 10,2″. Questo lo rende perfetto anche per scrivere, prendere appunti e disegnare. Nella confezione è inclusa infatti una penna che potrete utilizzare per annotare i vostri libri preferiti. Ora che avete un breve ma utile riassunto delle principali caratteristiche di questi dispositivi, potete fare una scelta consapevole sull’acquisto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Prime Day: tutti i Kindle in sconto

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!