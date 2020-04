Problema uguale opportunità, migliora la tua vita da oggi

L’emergenza Coronavirus e l’inevitabile quarantena hanno messo a dura prova prima la Cina, poi l’Italia e in seguito tutto il mondo. Oggi si stima che oltre il 40% della popolazione mondiale sia domiciliato a casa in modo da limitare il contatto con altre persone e provare ad arrestare la diffusione del virus.

Ciò significa che in tutto il mondo ci sono circa 2,8 miliardi di persone che possono muoversi solamente per fare la spesa oppure per necessità lavorative. C’è chi si ritrova da solo, chi è lontano dal partner e dai familiari, oppure chi si è ritrovato da una vita parecchio movimentata a dover condividere spazi e tempo con i propri cari tutti i giorni per chissà quanto tempo ancora.

Situazioni che in molti casi potrebbero portare a profonde riflessioni o alla luce problemi che solo fino a ieri sembravano di poca importanza.

Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta e direttore della rivista “Psicologia Contemporanea”, nonché vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, ha creato tre videocorsi che cercano di affrontare tanti argomenti e di offrire nuovi spunti, sia per risolvere problemi pregressi sia per una nuova ripartenza quando pian piano ritorneremo alle nostre vite e ai nostri rapporti.

Gestire lo stress

Se fino a qualche settimana fa la parola “stress” veniva associata al troppo lavoro o a una vita frenetica, oggi è sicuramente connessa a una serie di cambiamenti repentini delle nostre vite. Nel corso “Gestire lo stress dovuto a tanti cambiamenti imposti. Stress Amico” viene analizzato il fenomeno dello stress su base scientifica. L’obiettivo è quello di insegnare a gestire lo stress, potendone cogliere i lati positivi affinchè possa essere un punto di partenza per diventare più intelligenti, felici e soprattutto più forti.

Lo stress è infatti inevitabile in tante situazioni, ma con il mindset corretto può essere trasformato in un elemento positivo e di rilancio.

Non lo nascondiamo: molte persone potrebbero in questo momento essere in crisi con il lavoro. Lo stop forzato potrebbe far barcollare alcune piccole e medie imprese e la ripartenza oggi sembra lontana. In altri casi invece ci si potrebbe rendere conto che il lavoro fatto fino a ieri non era poi così bello e si potrebbe decidere di cambiare totalmente e di ripartire da zero.

Ripartire da zero

Ma come fare? Semplice: è sufficiente far sì che le cose accadano. “Ripartire da zero e programmare la prossima grande mossa. Fallo succedere” è il corso dedicato a chi non rinuncia a inseguire il successo, a realizzarsi e a ricominciare senza temere l’influenza di ciò che è accaduto fino a oggi. Permette di stabilire la concezione stessa di successo personale, di ideare una strategia e di far sì che questa si realizzi con un’ottima gestione del tempo e delle risorse a disposizione.

Migliorare le relazioni con il partner

La convivenza forzata 24 ore su 24 con il proprio partner può diventare una situazione instabile, caratterizzata da continui litigi dovuti allo stress, che rischiano di logorare anche i rapporti più forti. “Migliorare le relazioni con il tuo partner in un momento per alcuni complesso: Coppia Felice” è il videocorso pensato proprio per cambiare la relazione con il partner e per mettere fine ai litigi in modo da crescere insieme come una squadra e rinforzare la complicità e la serenità.