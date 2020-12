Professional Influencer, il corso di Tom’s Hardware ed Event Horizon School

Gli influencer ormai hanno iniziato a far parte della quotidianità di ognuno di noi, ma vi siete mai chiesti come si diventa un Professional Influencer?

Tom’s Hardware ed Event Horizon School, la scuola di arti digitali di Milano, hanno avviato una collaborazione per darci la risposta a questa domanda, creando il primo corso in Italia per diventare Influencer: il corso di Professional Influencer. Il master, in partenza verso fine Gennaio 2021, è aperto a tutte le persone che amano condividere le proprie idee creative e realizzare contenuti per i Social Media. Gli studenti potranno acquisire competenze su tre diverse discipline, tutte altrettanto importanti quando si intende lavorare nel mondo degli influencer: Marketing, Videomaking e Fotografia.

Perché studiare gli Influencer?

In un mondo sempre più digitalizzato e connesso, per le aziende è sempre più importante creare contenuti che siano in grado di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più informato, grazie alla grande quantità di informazioni disponibili online, e sempre meno abituato a guardare a lungo un contenuto. La ricerca di un approccio alternativo, una voce diversa che possa raccontare con efficacia un progetto al pubblico, ha spinto i brand ad affidarsi alle mani di questi professionisti. In realtà, su chi siano e cosa facciano gli influencer è ancora aperto un dibattito. Comunemente con il termine influencer si intende una persona con un ampio seguito sui social media, capace di esercitare un potere sul suo pubblico tanto da modificarne i comportamenti d’acquisto.

Perché questa opera di convincimento sia possibile, gli influencer devono avere la fiducia dei propri followers, che si identificano con loro grazie alla loro spontaneità e la loro vicinanza, che spesso è più percepita che reale. La loro voce è quella del collega, dell’amico o del vicino di casa, una persona che il pubblico conosce, e alla quale si rivolge per avere consiglio. Conoscere il mondo dell’Influencer Marketing, e tutti gli sbocchi professionali che un master come il corso di Professional Influencer può dare, è quindi fondamentale per tutti coloro che desiderano approcciarsi al mondo della comunicazione digitale. Quelli di Influencer, Social Media Manager, Influencer Manager, YouTube Network Specialist, Gestore di campagne di Influencer Marketing e Talent Scout si prefigurano, infatti, come professioni sempre più richieste dalle aziende.

Professional Influencer – i dettagli

Il corso di Professional Influencer si svolgerà a partire dal 20 Gennaio 2021 e, grazie alla collaborazione tracon Tom’s Hardware ed Event Horizon School, vedrà la partecipazione di docenti ed ospiti d’eccezione. Il master, della durata di 200 ore, si dividerà in moduli teorici, che si svolgeranno online, e pratici, che verranno svolti presso la sede milanese di Event Horizon School.

Durante il master saranno inoltre analizzati vari casi di successo, con testimonianze da parte dei referenti tecnici nella scena nazionale e dei più famosi influencer, è già stata confermata, infatti, la partecipazione di Nicola Palmieri e Mario Palladino, creatori del canale YouTube Quei Due Sul Server. Dal lato tecnico gli studenti potranno godere dell’esperienza di nomi del calibro di Roberto Buonanno, autore, manager ed imprenditore, Andrea Ferrario, amministratore delegato di 3Labs Srl, e Denis Beqiri, talent manager. Gli studenti più meritevoli del corso avranno anche l’opportunità di essere selezionati per stage presso le aziende leader del settore. Il corso avrà un costo annuo di 2.999€.

Marketing

Il modulo Marketing si terrà interamente online. Durante le lezioni gli studenti avranno l’occasione di imparare i fondamenti del marketing, dalla definizione di un brand all’analisi di mercato, e come interagire con le principali piattaforme social, sia da un punto di vista pratico, mediante lo studio dei principali tools di gestione social, sia da un punto di vista strategico. Durante le lezioni verranno anche approfondite tematiche come la creazione di contenuti, che gli studenti avranno occasione di sperimentare grazie a workshop dedicati.

Videomaking

Il modulo di Videomaking si terrà interamente online. Durante le lezioni gli studenti potranno imparare le basi della produzione video, dalle riprese al montaggio, approfondendo le tecniche di animazione di testi ed elementi grafici.

Fotografia

Il modulo di Fotografia si terrà in presenza, presso la sede di Milano di Event Horizon School. Durante il corso gli studenti potranno imparare come gestire al meglio un set fotografico, dalla costruzione del set all’inquadratura, e potranno apprendere come utilizzare Adobe Photoshop, strumento più completo ed utilizzato dai professionisti, imparando le basi del fotoritocco e della post-produzione.