Profili giuridici e digitalizzazione delle manifestazioni a premio

Oggi i nostri consulenti legali ci spiegano come funzionano i concorsi a premio da un punto di vista giuridico.



Le manifestazioni a premio sono delle iniziative con finalità promozionali e pubblicitarie mediante le quali una parte, di solito un’impresa commerciale, mette a disposizione dei premi che partecipanti possono ottenere a seguito di un’azione, che può essere più o meno impegnativa. Si tratta di attività molto diffuse anche in passato, ma oggi, grazie all’utilizzo di internet e della rete, questo strumento viene impiegato in modo massivo, purtroppo spesso senza considerarne la dimensione giuridica e ignorando, quindi, i risvolti negativi e sanzionatori che potrebbero derivarne.

Altro elemento da considerare è che questo fenomeno viene percepito dagli utenti (se si tratta di manifestazioni online) o dai concorrenti (se si tratta di manifestazioni organizzate dal vivo o in modo cartaceo come ad esempio i coupon del supermercato) per lo più come un gioco, il che rende più alto il rischio per i partecipanti di essere vittime di truffe e raggiri da parte degli organizzatori.

Evoluzione giuridica: dal Codice civile al D.P.R. 430/2001

Le manifestazioni a premio, sebbene si siano diffuse in modo massivo grazie all’evoluzione tecnologica e all’avvento dei social network, in realtà sono un fenomeno molto risalente nel tempo. In passato infatti, nonostante non ci sia stato alcun riconoscimento giuridico fino al 1942 – epoca dell’entrata in vigore del Codice civile attuale – esistevano già delle forme di manifestazioni a premi, che si caratterizzavano, però, più che altro come “promesse”: ad esempio, alcune accademie scientifiche e letterarie prometteva ricompense alle migliori opere presentate.

Solo nel 1942, quindi, queste promesse ottennero un riconoscimento normativo: l’art. 1989 c.c., ancora in vigore, afferma che “colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato alla promessa non appena questa è resa pubblica”. Con questa definizione, la promessa al pubblico diviene una fonte delle obbligazioni e il suo rispetto può essere fatto valere in giudizio.

Oggi, le grandi potenzialità promozionali e pubblicitarie di questo strumento ne hanno in particolare favorito la diffusione e l’impiego negli anni successivi da parte delle imprese commerciali con finalità di marketing, al fine di ottenere visibilità e aumentare la propria capacità di vendita.

Talvolta, però, gli organizzatori di questi eventi si approfittavano della propria posizione, presentando al pubblico iniziative apparentemente convenienti, ma che, in realtà, nascondevano oneri di vario genere per i partecipanti.

Questi possibili abusi hanno reso necessario l’intervento del legislatore che, con il D.P.R. n. 430/2001, si è occupato di disciplinare in modo organico la materia e di introdurre dei vincoli legislativi con lo scopo di mantenere il fenomeno nell’ambito della legalità.

Le tipologie di manifestazioni a premio e la diffusione sulla rete

Una prima tipologia di manifestazioni a premio è rappresentata dai concorsi a premio (detti anche Contest o Giveaway), molto diffusi sui social network (in particolare Instagram, Pinterest, etc.), che consistono in concorsi in cui il premio viene assegnato o grazie ad una abilità dell’utente – ad esempio, il più veloce, cd. Rush e Win, o la foto più bella o più votata, cd. photo contest, spesso indicati con l’ashtag #photocontest e simili – o in base alla sorte.

Questa modalità di manifestazione a premio fa molta presa sul pubblico grazie al meccanismo di competizione e di vincita che genera negli utenti il prodotto in palio o la creatività del post che viene poi pubblicato sul profilo dell’organizzatore. Si tratta di fenomeni molto diffusi e che sono soggetti ad una disciplina e ad una procedura stringenti. Infatti, l’utilizzo di questi meccanismi, più facilmente rispetto alle altre tipologie, crea il rischio di violazione del principio di trasparenza – secondo cui le regole del concorso devono essere chiare, esplicite e non ambigue – e del principio di parità di trattamento – per il quale, invece, tutti coloro che vogliono partecipare devono avere pari possibilità di vincita.

Altra frequente tipologia di manifestazione a premio consiste nelle operazioni a premio. In questo caso, si tratta di un’assegnazione automatica del premio a fronte dell’acquisto di una certa quantità di prodotto, che può consistere in un bene o un servizio offerto dall’organizzatore (ad esempio, i bollini, i punti o i coupon). Inoltre, il premio spesso può essere assegnato non direttamente o non soltanto al partecipante, ma anche ad una terza persona (si pensi ad esempio al classico “porta un amico”).

Questa seconda modalità è diffusa sia su piattaforme informatiche, che in modalità cartacea: infatti, da un lato, esistono delle app che consentono di ottenere bollini, punti o sconti su determinati prodotti offerti sulla piattaforma e, dall’altro lato, si pensi banalmente ai punti del supermercato. Anche questa modalità è molto diffusa, ma è soggetta ad una disciplina meno stringente, perché le sue particolari caratteristiche di svolgimento rendono decisamente minore il rischio di violazioni da parte degli organizzatori.

I divieti e le esclusioni

Intanto, i divieti possono concernere sia il premio messo in palio che il tipo di manifestazione.

Per quanto riguarda i premi messi in palio, questi possono consistere in beni, servizi o sconti di prezzo, mentre non possono essere oggetto del concorso premi in denaro, titoli di prestito azionari, quote di capitale societario, fondi di investimento o polizze assicurative sulla vita.

Le manifestazioni devono, inoltre, sempre avere infatti finalità promozionale o pubblicitaria e non devono quindi consentire abusi o speculazioni.

Esistono poi delle manifestazioni vietate, elencate dall’art. 8 del D.P.R 430/2001. In particolare, sono vietate e il loro svolgimento costituisce pertanto un illecito soggetto a sanzioni amministrative:

– le manifestazioni a carattere fraudolento (ovvero che nascondono oneri o che non garantiscono pari opportunità a tutti i partecipanti);

– le manifestazioni rivolte a pubblicizzare prodotti soggetti al monopolio dello stato (ad es. le sigarette);

– le manifestazioni che falsano la concorrenza tra imprese nello stesso settore commerciale;

– le manifestazioni che violano altri divieti di legge o in generale che si pongono in contrasto con le prescrizioni del D.P.R 430/2001.

L’art. 6 di questa normativa elenca invece dei casi di “manifestazioni escluse”, dei casi cioè in cui non si applica la normativa in oggetto e non è quindi necessario attivare la procedura in essa prevista.

In particolare, non si applica la normativa nel caso in cui i premi sono costituiti da sconti su una spesa successiva (ad esempio i buoni d’acquisto) e nel caso in cui il premio sia di “modico valore”. Quest’ultima espressione, è stata oscura per lungo tempo, in quanto non era facile interpretazione entro che limiti di valore dovesse essere ritenuta applicabile la normativa o meno. Di recente però il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che sono da intendersi “di modico valore” tutte quelle manifestazioni in cui il premio non superi il valore di 25,86 euro.

Conclusioni

In conclusione, le manifestazioni a premio, sebbene non siano certo un fenomeno recente, hanno assunto oggi una nuova dimensione: la digitalizzazione e la loro diffusione come strategia di marketing anche su internet e, in particolare, tramite i social network le ha rese ormai un fenomeno di massa.

In questo nuovo contesto, affinché le manifestazioni a premio e i concorsi possano costituire una efficace strategia di marketing per ottenere visibilità e per pubblicizzare i propri prodotti, diventa sempre più importante prestare attenzione alla normativa di riferimento e agli obblighi che la legge pone in capo agli organizzatori. Diversamente, è alto il rischio di incorrere in sanzioni, che possono essere anche molto consistenti.